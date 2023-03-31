Працівникам НАТО заборонили користуватися TikTok, - CNN
Співробітникам Північноатлантичного Альянсу офіційно заборонили завантажувати додаток TikTok на робочі пристрої з міркувань безпеки
Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела серед посадовців НАТО.
За словами співрозмовників видання, 31 березня, співробітники Північноатлантичного Альянсу отримали повідомлення, в якому ідеться про заборону використання та завантаження TikTok.
При цьому йдеться саме про офіційну заборону застосунку на робочих смартфонах, адже через внутрішні технічні обмеження його і раніше не можна було використовувати на пристроях, виданих НАТО.
"Кібербезпека є головним пріоритетом для НАТО. НАТО має суворі вимоги до визначення додатків для офіційного використання в роботі. TikTok не доступний на пристроях НАТО", - наголосив співрозмовник CNN.
Раніше до заборони TikTok вдалися уряди США, Великої Британії, Норвегії та інших країн. В інституціях Євросоюзу також не можна використовувати TikTok на робочих пристроях.
Серед причин заборони називають побоювання щодо збереження конфіденційних даних - ідеться передусім про ймовірний збір інформації Китаєм.
- 28 грудня на всіх офіційних пристроях палати представників США заборонили використання китайського відеододатка TikTok.
- У США заявили, що влада Китаю має доступ до даних користувачів соціальної мережі TikTok, їх можуть використовувати з метою шпигунства.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.5
Купівля 37.5Продаж 38.28
-
EUR
Купівля 40.42Продаж 41.2
- Актуальне
- Важливе