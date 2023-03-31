Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела серед посадовців НАТО.

За словами співрозмовників видання, 31 березня, співробітники Північноатлантичного Альянсу отримали повідомлення, в якому ідеться про заборону використання та завантаження TikTok.

При цьому йдеться саме про офіційну заборону застосунку на робочих смартфонах, адже через внутрішні технічні обмеження його і раніше не можна було використовувати на пристроях, виданих НАТО.

"Кібербезпека є головним пріоритетом для НАТО. НАТО має суворі вимоги до визначення додатків для офіційного використання в роботі. TikTok не доступний на пристроях НАТО", - наголосив співрозмовник CNN.

Раніше до заборони TikTok вдалися уряди США, Великої Британії, Норвегії та інших країн. В інституціях Євросоюзу також не можна використовувати TikTok на робочих пристроях.

Серед причин заборони називають побоювання щодо збереження конфіденційних даних - ідеться передусім про ймовірний збір інформації Китаєм.