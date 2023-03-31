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Працівникам НАТО заборонили користуватися TikTok, - CNN

31 березня, 2023 п'ятниця
22:47
Світ TikTok

Співробітникам Північноатлантичного Альянсу офіційно заборонили завантажувати додаток TikTok на робочі пристрої з міркувань безпеки

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела серед посадовців НАТО.

За словами співрозмовників видання, 31 березня, співробітники Північноатлантичного Альянсу отримали повідомлення, в якому ідеться про заборону використання та завантаження TikTok.

При цьому йдеться саме про офіційну заборону застосунку на робочих смартфонах, адже через внутрішні технічні обмеження його і раніше не можна було використовувати на пристроях, виданих НАТО.

"Кібербезпека є головним пріоритетом для НАТО. НАТО має суворі вимоги до визначення додатків для офіційного використання в роботі. TikTok не доступний на пристроях НАТО", - наголосив співрозмовник CNN.

Раніше до заборони TikTok вдалися уряди США, Великої Британії, Норвегії та інших країн. В інституціях Євросоюзу також не можна використовувати TikTok на робочих пристроях.

Серед причин заборони називають побоювання щодо збереження конфіденційних даних - ідеться передусім про ймовірний збір інформації Китаєм.

  • 28 грудня на всіх офіційних пристроях палати представників США заборонили використання китайського відеододатка TikTok.
  • У США заявили, що влада Китаю має доступ до даних користувачів соціальної мережі TikTok, їх можуть використовувати з метою шпигунства.

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