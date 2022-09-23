Працівників Алчевського металургійного комбінату мобілізували. Випуск продукції на підприємстві повністю зупинено
Через примусову мобілізацію працівників Алчевського металургійного комбінату - на підприємстві повністю зупинено випуск нової продукції
Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.
З початку доби, 23 вересня, підрозділи Сил оборони відбили наступ Росії у напрямку населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Кам’янка, Авдіївка та Опитне.
Знищено склад боєприпасів в районі населеного пункту Борозенське Херсонської області та трьох районів зосередження особового складу противника в Запорізькій та Херсонській областях. Вбито 110 рашистів, понад 120 - поранені.
"У зв’язку з примусовою мобілізацією працівників Алчевського металургійного комбінату у Луганській області, випуск продукції на підприємстві повністю зупинено", - додали в ЗСУ.
- 23 вересня окупаційна влада заборонила виїзд місцевих з більшості населених пунктів, які тимчасово перебувають під їхнім контролем.
- З початку доби, 23 вересня, російський противник завдав 1 ракетний та 2 авіаційних удари, здійснив понад 15 обстрілів з РСЗВ по території України.
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