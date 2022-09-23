Працівників Алчевського металургійного комбінату мобілізували. Випуск продукції на підприємстві повністю зупинено

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

З початку доби, 23 вересня, підрозділи Сил оборони відбили наступ Росії у напрямку населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Кам’янка, Авдіївка та Опитне.

Знищено склад боєприпасів в районі населеного пункту Борозенське Херсонської області та трьох районів зосередження особового складу противника в Запорізькій та Херсонській областях. Вбито 110 рашистів, понад 120 - поранені.

"У зв’язку з примусовою мобілізацією працівників Алчевського металургійного комбінату у Луганській області, випуск продукції на підприємстві повністю зупинено", - додали в ЗСУ.

23 вересня окупаційна влада заборонила виїзд місцевих з більшості населених пунктів, які тимчасово перебувають під їхнім контролем.

З початку доби, 23 вересня, російський противник завдав 1 ракетний та 2 авіаційних удари, здійснив понад 15 обстрілів з РСЗВ по території України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb