Праця у Чехії. Хто потрібен і скільки можна заробити

Чеські рекрутингові компанії на перше місце виносять кілька напрямків, які безпосередньо стосуються заводів і виробництва, розповідає Finance.ua.



Можна виділити такі затребувані професії та актуальні вакансії в Чехії:



комплектувальник продукції - зазвичай супроводжується безкоштовним житлом, підходить багатьом;



працівник з виробництва запчастин для автомобілів - в Чехії розташовуються представництва і заводи багатьох міжнародних брендів, тому є великий вибір професій в цій галузі;



працівник м'ясопереробного заводу - вакансія підходить для людей без досвіду, загалом виробництво харчової продукції - це завжди вигідно;



пакувальник - виконує один з останніх етапів на виробничій стрічці, затребувана посада;



оператор на виробничій лінії - сутність професії полягає у відстеженні автоматизації процесів.



"Влаштуватися на роботу в Чехії з цілком нормальною заробітною платою можна навіть без досвіду", зазначає видання.



Читайте також: Українці заробляють у Польщі в середньому 20-23 тис. грн, - ЗМІ



Зазвичай рівень оплати праці на різних вакансіях залежить відразу від кількох факторів:



затребуваність;



досвід;



освіта.



Оплата може здійснюватися погодинно або через призначення ставки. Перший варіант найбільш поширений для вакансій з переробки і в сезонних роботах. Залежати оплата може ще й від розташування регіону. Найбільш високооплачувані і затребувані вакансії знаходяться в Празі.



Середня заробітна плата для затребуваних професій в Чехії:



вантажники, комірники - 12 000 крон;



різноробочі - 15 000 крон;



логістика та працівники складу - 20 000 крон;



будівельники, зварювальники - від 24 000 крон.



1 чеська крона, нагадаємо, дорівнює 1,32 грн.



При цьому середня заробітна плата на затребуваній посаді на заводі становить за годину 140 крон. Враховуючи, що мінімальний робочий день триває вісім годин, за зміну можна отримати 1120 крон, або ж більше 1300 грн.



У більшості випадків праця в Чехії не передбачає специфічних запитів до кандидатів. Зазвичай, чеські працедавці в якості додаткових вимог можуть звертати увагу на:



знання чеської або англійської мови;



досвід роботи на схожій посаді;



диплом або інший документ, що підтверджує кваліфікацію.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb