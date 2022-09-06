Про це повідомила пресслужба компанії "Укргідроенерго".

Як йдеться у повідомленні, сьогодні, 6 вересня, Каховська ГЕС знову запрацювала.

"Станом на 6 вересня Каховська ГЕС продовжує працювати в енергосистемі по комерційно-диспетчерському графіку, видаючи від 40 до 110 Мвт/год потужності плаваючим графіком на підстанцію Новокаховська. Станція не бере участі в балансуванні системи. На Каховській ГЕС працюють чотири агрегати з шести. Один з агрегатів знаходиться в реконструкції, та ще один – в капітальному ремонті. На станції цілодобово знаходиться оперативний персонал Каховської ГЕС, який змінюється щодобово", - пише Укргідроенерго.

Як повідомляється, через бойових дій на гідроелектростанції неодноразово відбуваються короткочасні відключення. Таке відключення було і 5 вересня.

"Двічі на тиждень на станцію допускаються ремонтні бригади. Ремонтний персонал проводить огляди і намагається підтримувати працездатний стан обладнання. Оперативні ремонти не виконуються. Наразі відсутня можливість доставляти туди запчастини, щоб проводити якісні ремонти і підготовку до осінньо-зимового періоду", - зазначає пресслужба компанії.

Також Укргідроенерго інформує, що ГЕС може працювати досить довго, якщо не втручатися в її роботу. Однак і відключення станції не призведе до катастрофічних наслідків.

"Каховська ГЕС може працювати достатньо довго, якщо не буде зовнішнього втручання в її діяльність: обстрілів ліній електропередач, підстанцій, нищення обладнання. Втім, якщо станція зупиниться, то катастрофи не буде. Вода буде йти через водозливну греблю. Тому не буде ні прориву дамби, ні обміління", - йдеться у повідомленні.

Російські окупанти 5 вересня відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей.

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