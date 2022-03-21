"Працюють під дулами автоматів і керівництвом командира орків": керівник "Енергоатому" про ситуацію на ЗАЕС

"Запорізька АЕС працює, проте там перебувають загарбники, їх близько 50 російських солдатів, а також важка техніка агресора", – сказав він в етері Espreso.TV.



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Котін додав: "Запорізька АЕС технічно працює та видає енергію в тому обсязі, який необхідний для потреб енергосистем України. Керівництво станції працює фактично під дулами автоматів. Керівників станції зобов'язаний всі дії погоджувати з командиром орків, якраз напередодні окупанти змінили командира..".



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Також він наголосив, що МАГАТЕ повинні контролювати ситуацію на ЗАЕС: "Зараз ми ведемо з ними перемовини, як це повинно відбуватись. Гадаю, цього тижня ми досягнемо в цих переговорах певного прориву. Поки що реакція МАГАТЕ стримана, але ми працюємо над тим, щоб вони в повному обсязі взяли на себе ті обов’язки, які повинні виконувати".

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов закликав МАГАТЕ прислати своїх представників на Запорізьку та Чорнобильську атомні електростанції, які захопили російські війська

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