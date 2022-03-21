"Працюють під дулами автоматів і керівництвом командира орків": керівник "Енергоатому" про ситуацію на ЗАЕС
Петро Котін зауважив, що головною вимогою до МАГАТЕ є встановлення 30-кілометрової зони біля ЗАЕС, не доступної для російських військ, а також присутність міжнародних експертів на території атомної станції
"Запорізька АЕС працює, проте там перебувають загарбники, їх близько 50 російських солдатів, а також важка техніка агресора", – сказав він в етері Espreso.TV.
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Котін додав: "Запорізька АЕС технічно працює та видає енергію в тому обсязі, який необхідний для потреб енергосистем України. Керівництво станції працює фактично під дулами автоматів. Керівників станції зобов'язаний всі дії погоджувати з командиром орків, якраз напередодні окупанти змінили командира..".
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Також він наголосив, що МАГАТЕ повинні контролювати ситуацію на ЗАЕС: "Зараз ми ведемо з ними перемовини, як це повинно відбуватись. Гадаю, цього тижня ми досягнемо в цих переговорах певного прориву. Поки що реакція МАГАТЕ стримана, але ми працюємо над тим, щоб вони в повному обсязі взяли на себе ті обов’язки, які повинні виконувати".
- Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов закликав МАГАТЕ прислати своїх представників на Запорізьку та Чорнобильську атомні електростанції, які захопили російські війська
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