Серед причетних - агенти Мишкін і Чепіга: диверсії на військових складах в Україні й Чехії влаштували російські спецслужби

Про це пише Державне бюро розслідувань.

"Державне бюро розслідувань повністю довело причетність російських спецслужб до вибухів у 2014 році військових складів у Чехії, де зберігалась зброя для України, а також військових складів у Сватово Луганської області у 2015 році", - йдеться у повідомленні.

ДБР у взаємодії із СБУ та за процесуального керівництва Офісу генпрокурора повідомили про підозри:

колишньому начальнику головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ Ігорю Сєргуну (очолював відомство до 2016 року);

колишньому охоронцю путіна Олексію Дюміну, який з 2013 по 2015 роки обіймав посаду начальника Сил Спеціальних операцій російського ГРУ;

командувачу Сил Спеціальних операцій Збройних сил Росії генерал-майору Валерію Флюстикову;

командиру "161 Центру підготовки спеціалістів особливого призначення" головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ генерал-майору Андрію Авер'янову.

Зазначимо, що останній входить до близького кола Путіна та часто присутній на офіційних зустрічах найвищого рівня.

Крім цього, підозри отримали ще понад 25 безпосередніх організаторів та виконавців диверсії з-поміж російських спецслужб. Серед них є й всесвітньо відомі Анатолій Чепига та Олександр Мишкін, які причетні до спроби отруїти Скрипалів у Солбері

"Підозру повідомили й спільникам російських диверсантів – зрадникам з України. Один з них безпосередньо керував БПЛА, яке скинуло вибухівку на Сватово. Це громадянин України з позивним "Старт", який у 2014 році приєднався до терористичної організації "Луганська народна республіка", а згодом почав працювати на російські спецслужби", - йдеться у повідомленні.

Диверсії в ЄС

Повідомляється, що після завершення всіх експертиз планується повідомити про підозру ще понад 50 діючим військовослужбовцям ГУ ГШ РФ, які вчиняли диверсії на території України та ЄС.

У ході спільного з чеськими колегами розслідування правоохоронці встановили, що саме російські диверсанти підірвали військові склади у Чехії у 2014 році. Важливу роль у цій диверсійній операції відіграли Мишкін та Чепіга.

За схожою схемою вони вчинили диверсію 29 жовтня 2015 року й на військовому складі у Сватово. Зараз відпрацьовується версія щодо причетності цієї групи ГРУ до вибухів на інших військових складах в Україні та за кордоном.

"Спецпризначенці РФ підозрюються в організації вчинення та керуванні підготовкою диверсії як в Україні, так і Чехії – вчиненні з метою ослаблення держави вибухів, спрямованих на масове знищення людей та зруйнування і пошкодження об’єктів, які мають важливе оборонне значення, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 та ст. 113 КК України", - написали в ДБР.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.