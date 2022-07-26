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Правосуддя, верховенство права та боротьба з корупцією. В Євросоюзі назвали слабкі місця українських реформ

26 липня, 2022 вiвторок
20:49
Новини Україна ЄС

Україні необхідно продовжувати реформи, особливо у сфері правосуддя, верховенства права та боротьби з корупцією

Про це йдеться у щорічному звіті про виконання Україною Угоди про асоціацію. 

У звіті описано стан впровадження реформ у межах Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за період від моменту оприлюднення попереднього звіту 1 грудня 2020 року до 24 лютого 2022 року. 

"Попри виклики, в тому числі з боку Росії, Україна здійснила важливі кроки щодо імплементації Угоди про асоціацію. Реформи, впроваджені на сьогодні у цьому контексті, дозволяють Україні з упевненістю розпочати новий етап відносин з ЄС за підсумками рішення Європейської ради про надання Україні статусу країни-кандидата. Протиправна та неспровокована воєнна агресія Росії проти України не здатна відвернути Євросоюз від підтримки програми реформ в Україні", – заявив віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. 

Комісар ЄС з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї додав, що після рішення Європейської ради щодо надання Україні перспективи членства в ЄС і статусу країни-кандидата Україні необхідно продовжувати реформи, особливо у сфері правосуддя, верховенства права, боротьби з корупцією та фундаментальних прав.

"Це включає ухвалення та впровадження законодавства про процедуру відбору суддів до Конституційного суду України, ухвалення загального стратегічного плану реформування правоохоронного сектору, а також завершення реформування законодавчої бази щодо національних меншин та запровадження ефективних механізмів її впровадження. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну на її європейському шляху та, відповідно, поєднувати цю підтримку із зусиллями України під час її післявоєнної відбудови", – наголосив Варгеї. 

У сфері правосуддя, верховенства права та боротьби з корупцією відбулося відбулась низка позитивних зрушень, зокрема прийнято ключові закони, спрямовані на реформування Вищої ради правосуддя (ВРП) та відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Водночас серед значних невирішених питань залишається нагальна потреба в проведенні реформи Конституційного суду. Також нагадується, що процес відбору кандидатів на посаду нового керівника САП не завершено, — зазначено у документі.

Окремо сказано, що втручання влади в управління НАК "Нафтогаз України" викликало занепокоєння щодо ефективності реформи корпоративного управління державними підприємствами (ДП). Однак у липні 2021 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні новий законопроєкт про корпоративне управління держпідприємствами. Він має на меті привести українське законодавство у відповідність до рекомендацій ОЕСР.

Крім того, зазначається, що фінансовий сектор України залишався з профіцитом, попри наслідки кризи covid-19. Проте розвиток подій в Національному банку України продовжував викликати занепокоєння щодо незалежності Нацбанку та системи банківського нагляду. 

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Світ
Україна
ЄС
Жозеп Боррель
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