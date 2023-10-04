Правозахисники заявили, що 16-річна іранська дівчина перебуває в комі після нападу поліції моралі

Про це повідомляє правозахисна група Hengaw.

Зазначається, що на неповнолітню дівчину здійснили напад минулої неділі. У результаті цього постраждала отримала тяжкі тілесні ушкодження та була доставлена ​​до лікарні. Нині до пацієнтки не допускають відвідувачів і навіть її родичів.

Іранська влада цю інформацію спростовує, зазначивши, що дівчина просто "непритомніла" через низький тиск, а силовики до цього нібито не мають жодного відношення.