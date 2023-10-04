Правозахисники заявили, що 16-річна іранська дівчина перебуває в комі після нападу поліції моралі
У Ірані 16-річна Арміта Ґараванд перебуває в комі після жорстокого фізичного нападу з боку офіцерів "Поліції моралі" в метро Тегерана
Про це повідомляє правозахисна група Hengaw.
Зазначається, що на неповнолітню дівчину здійснили напад минулої неділі. У результаті цього постраждала отримала тяжкі тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні. Нині до пацієнтки не допускають відвідувачів і навіть її родичів.
Іранська влада цю інформацію спростовує, зазначивши, що дівчина просто "непритомніла" через низький тиск, а силовики до цього нібито не мають жодного відношення.
- Іранська влада посилила обмеження щодо прав жінок, які відмовляються носити хіджаб. Так, їх звільняють з роботи та конфіскують у них автівки.
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