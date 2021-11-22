Представник президента України презентує у США плани щодо Кримської платформи

Про це повідомляє сайт Офісу президента.



Заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга обговорив із Кориневичем перші результати роботи національного офісу Кримської платформи, створеного після установчого саміту ініціативи, наголосивши, що ця платформа має стати ключовим майданчиком для роботи над деокупацією Криму.



"Наступний рік має стати роком розвитку та інституціоналізації Кримської платформи", - сказав Сибіга.



Заступниці постійного представника президента Дар'я Свиридова і Таміла Ташева розповіли про плани удосконалення законодавства з актуальних питань в умовах окупації Росією Криму. Зокрема йшлося про підтримку політв'язнів, яких незаконно утримують окупанти, та про полегшення доступу до адмінпослуг для українців, які проживають в окупованому Криму.



Крім того, учасники обговорення приділили окрему увагу освітнім проектам для підтримки української молоді в окупованому Криму, зокрема створенню інформаційно-сервісного порталу та ініціативам щодо популяризації кримськотатарської культури.

Нагадаємо, ООН схвалила проєкт посиленої резолюції щодо прав людини у Криму, в якій уперше офіційно підтримано Кримську платформу.