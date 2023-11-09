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Представник Румунії вперше став суддею Міжнародного суду ООН, обійшовши претендента з РФ

9 листопада, 2023 четвер
22:48
Світ Богдан Ауреску

Колишній міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску став першим представником своєї країни в Міжнародному суді ООН

Про це Ауреску написав на своїй сторінці в X (колишній твіттер).

"Маю честь бути обраним сьогодні суддею Міжнародного суду ООН на Генеральній асамблеї ООН 117 голосами та Раді Безпеки ООН – 9 голосами як перший румун, який виконуватиме цю функцію. Дякую державам-членам ООН за довіру до мене та до румунської школи міжнародного права", – написав Богдан Ауреску. 

Колишній очільник румунського МЗС наголосив, що вважає це обрання також знаком великої вдячності Румунії за її  принципову позицію та незмінну повагу до міжнародного права в центрі зовнішньої політики, яку він колись "мав честь координувати".

"Сьогодні ще одна прем’єра: для Вперше в історії Міжнародного суду ООН не було обрано російського адвоката", – додав Ауреску.

"Європейська правда" повідомила, що за російського кандидата в Генеральній асамблеї дали лише 77 голосів. Інші номінанти, які перемогли – представники Мексики, США, Австралії та Південно-Африканської Республіки, – отримали 143, 135, 117 і 113 голосів підтримки відповідно.

Президент Румунії Клаус Йоганніс привітав Ауреску з обранням і назвав це "перемогою для Румунії та верховенства міжнародного права, що відображає нашу відданість заснованому на правилах міжнародному порядку". 

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи вибори суддів, сказав, що "ООН почала очищатися від зловмисного впливу Росії".

"Світ бачить, хто руйнує міжнародне право замість того, щоб його захищати. Вітаємо представників Австралії, Мексики, Румунії, Південної Африки та США з отриманням голосів у Міжнародному суді як у РБ ООН, так і в ГА ООН", - написав він у X.

На цю деталь також звернув увагу суддя Європейського суду з прав людини, юрист-міжнародник з України Микола Гнатовський. 

"Сьогоднішнє обрання професора міжнародного права Богдана Ауреску, колишнього міністра закордонних справ Румунії, суддею Міжнародного суду ООН означає, що у "Світовому Суді" в Гаазі вперше не буде радянського/російського судді. Це другий випадок в історії, коли постійний член Ради Безпеки не буде представлений у Міжнародному суді ООН (першою була Велика Британія у 2017 р.)", – написав він на своїй facebook-сторінці.

Довідково. Богдан Ауреску має велику дипломатичну кар’єру. Він був призначений міністром закордонних справ Румунії 4 листопада 2019 року й очолював МЗС до червня 2023-го. Перед тим він був головою МЗС Румунії з листопада 2014 року по листопад 2015 року.

З травня 2016 року до листопада 2019-го – радник президента Румунії з питань зовнішньої політики. Також обіймав посаду державного секретаря в міністерстві закордонних справ своєї країни, керуючи сферами стратегічних справ, європейських справ і глобальних справ. Ауреску також обіймав посади заступника державного секретаря/урядового уповноваженого Європейського суду з прав людини, генерального директора з правових питань, директора з міжнародного права та договорів, голови кабінету в Міністерстві закордонних справ. Був заступником директора з міжнародного права та договорів, радником МЗС, аташе та референтом у правовому та договірному управлінні. 

З вересня 2004 року Ауреску був уповноваженим Румунії в Міжнародному суді ООН, координуючи протягом усіх судових процесів команду, яка представляла Румунію в судовому процесі з Україною щодо делімітації морського простору в Чорному морі. Процес завершився 3 лютого 2009 року. Румунія отримала 79,34% спірної території (9700 км² континентальної землі та виняткової економічної зони, які повернулися Румунії). 



Росія
ООН
Румунія
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