Представники Росатому відмивають гроші, призначені на зарплати українському персоналу на ЗАЕС, – розвідка

Про це повідомили в Головному управління розвідки Міноборони України.

Як зазначили у розвідці, для цього окупанти оформлюють фіктивні фінансові документи (корпоративні картки) на ім’я персоналу ЗАЕС, які мають громадянство України. Натомість реальної фінансової звітності не оформлюють і не подають.

"Тобто гроші, які призначались для оплати роботи персоналу станції, привласнюються окупаційною адміністрацією та співробітниками Росатому", – кажуть у ГУР МО.

За даними розвідки, на ЗАЕС залишається близько 500 окупантів, 200 з них – кадирівці з батальйону "Ахмат", головним завданням яких є залякування персоналу та схиляння його до співпраці з окупантами.

Окрім того, у промисловій зоні станції виявили близько трьох сотень мін. Їх залишили по собі підрозділи окупантів, коли покидали станцію. Співробітники ФСБ натомість поширили інформацію, начебто це "тайники диверсійних підрозділів ЗСУ".