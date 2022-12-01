Представники Росатому відмивають гроші, призначені на зарплати українському персоналу на ЗАЕС, – розвідка
Представники корпорації "Росатом" привласнюють гроші, які виділяють на здійснення управління Запорізькою атомною електростанцією
Про це повідомили в Головному управління розвідки Міноборони України.
Як зазначили у розвідці, для цього окупанти оформлюють фіктивні фінансові документи (корпоративні картки) на ім’я персоналу ЗАЕС, які мають громадянство України. Натомість реальної фінансової звітності не оформлюють і не подають.
"Тобто гроші, які призначались для оплати роботи персоналу станції, привласнюються окупаційною адміністрацією та співробітниками Росатому", – кажуть у ГУР МО.
За даними розвідки, на ЗАЕС залишається близько 500 окупантів, 200 з них – кадирівці з батальйону "Ахмат", головним завданням яких є залякування персоналу та схиляння його до співпраці з окупантами.
Окрім того, у промисловій зоні станції виявили близько трьох сотень мін. Їх залишили по собі підрозділи окупантів, коли покидали станцію. Співробітники ФСБ натомість поширили інформацію, начебто це "тайники диверсійних підрозділів ЗСУ".
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30 листопада АТ "Концерн Росенергоатом", який незаконно підпорядкував собі окуповану Запорізьку атомну електростанцію, оголосив, що призначив на ній "директора". Ним став колаборант Чернічук.
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1 грудня про те, що заступник головного інженера ЗАЕС Юрій Чернічук став колаборантом та почав співпрацювати з окупантами, повідомив президент Енергоатому Петро Котін
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