Предстоятель церкви московського патріархату Онуфрій - співвідповідальний за злочини росіян в Україні, - релігієзнавець Ковальов
Релігієзнавець, історик Андрій Ковальов вважає, що предстоятель Української православної церкви московського патріархату Онуфрій є співвідповідальним за злочини, які чинять росіяни в Україні
Пресофіцер 112-й київської бригади Територіальної оборони ЗСУ поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Предстоятель УПЦ МП Онуфрій Березовський - це людина, яка 30 років працювала для того, аби принести в Україну війну. Онуфрій - співвідповідальний за ті злочини, які зараз чинять російські терористи в Україні. Це людина, яка була співучасником "русскава міра", за якою ховається людиноненависницька ідеологія російського імперіалізму, яку придумав патріарх Кіріл", - зауважив Ковальов
Релігієзнавець підкреслив, що російська ідеологія має спільні риси з німецьким нацизмом.
"Онуфрій жодного разу не заперечив патріарху Кірілу, що "русскій мір" не має нічого спільного з проповіддю Хреста, з проповіддю спасіння. Адже "русскій мір" дуже подібний з ідеологією, яку сповідували німецькі нацисти. Росіяни так само говорять про розширення життєвого простору тільки не для арійської раси, а для своєї нації", - зауважив Андрій Ковальов.
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