Пресофіцер 112-й київської бригади Територіальної оборони ЗСУ поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Предстоятель УПЦ МП Онуфрій Березовський - це людина, яка 30 років працювала для того, аби принести в Україну війну. Онуфрій - співвідповідальний за ті злочини, які зараз чинять російські терористи в Україні. Це людина, яка була співучасником "русскава міра", за якою ховається людиноненависницька ідеологія російського імперіалізму, яку придумав патріарх Кіріл", - зауважив Ковальов

Релігієзнавець підкреслив, що російська ідеологія має спільні риси з німецьким нацизмом.

"Онуфрій жодного разу не заперечив патріарху Кірілу, що "русскій мір" не має нічого спільного з проповіддю Хреста, з проповіддю спасіння. Адже "русскій мір" дуже подібний з ідеологією, яку сповідували німецькі нацисти. Росіяни так само говорять про розширення життєвого простору тільки не для арійської раси, а для своєї нації", - зауважив Андрій Ковальов.

26 травня УПЦ МП оголосила про "повну самостійність і незалежність" від Москви, засудила Кирила та висунула умови ПЦУ для перемовин.

Після цього Кримська єпархія УПЦ МП заявила, що залишається у підпорядкуванні патріарха Кирила.

7 червня синод російської православної церкви у Москві засудив собор Української православної церкви московського патріархату, на якому пролунали заяви про незалежність.

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