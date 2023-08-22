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Прекурсори на 50 млн грн і зброя: на Київщині викрили групу наркоділків

22 серпня, 2023 вiвторок
18:02
Кримінал

Нацполіція викрила на Київщині злочинну організацію, яка виготовляла та поширювала заборонені наркотичні речовини

Про це повідомляє пресслужба Націполіції.

Під час понад 50 обшуків правоохоронці вилучили знаряддя та прилади для виготовлення наркотиків, канабіс, близько 10 кг кристалічної речовини "Альфа-PVP", велику кількість каністр різного літражу та бочки місткістю по 205 л, заповнені прекурсорами, з яких можна було виготовити наркотики на понад 50 млн грн.

Крім цього, у зловмисників вилучили два автомати Калашникова та набої до них, 7 автомобілів, гроші, чорну бухгалтерію. Вилучене відправили на експертизу.

Правоохоронцям вдалось запобігти потраплянню на чорний ринок готової продукції - амфетаміну та альфа-PVP – на близько 5 млн грн.

Організація мала ієрархічну структуру. Її очолював 28-річний мешканець Фастівського району, який неодноразово мав проблеми із законом. У нього був 37-річний співорганізатор і 31-річний спільник, який відповідав за доставку наркотиків іншим учасникам угруповання. Вони розширювали мережу збуту через власні знайомства.

Фігуранти орендували приватні будинки у селах Київської області, розташованих у віддаленій місцевості, де організовували виробництво наркотиків. Заборонені речовини продавали оптовими партіями по всій Україні.

За попередніми даними, щомісячний обіг наркотиків складав щонайменше 10 млн грн.

Ділків затримали, їм повідомили про підозру у створенні, керівництві злочинною організацією (ч. 1 та ч. 2 ст. 255 Кримінального кодексу України) і в незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні та збуті наркотиків (ч. 3 ст. 307 ККУ).

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді арешту без права на заставу.

Фото: Національна поліція України


Фото: Національна поліція України


Фото: Національна поліція України

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
  • Раніше СБУ нейтралізувала на Київщині злочинне угруповання, яке збувало оптові партії наркотиків за кордон, і вилучила у них рекордні 20 тонн заборонених речовин.
Новини
Київщина
ДБР
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