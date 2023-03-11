Про це йдеться в матеріалі The Times.

Стало відомо, що британські посадовці сподіваються, що коронація, де будуть присутні високопосадовці з усього світу, надасть можливість для проведення переговорів із Китаєм, які не призведуть до негативної реакції з боку депутатів владної Консервативної партії.

Також додається, що у Лондоні не очікують, що на церемонію приїде президент КНР Сі Цзиньпін і, найімовірніше, Пекін представлятиме посадовець найвищого рівня, відповідальний за зовнішню політику – колишній міністр закордонних справ Ван Ї.

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Він уже зустрічався з очільником британського Форин-офісу Джеймсом Клеверлі під час Мюнхенської безпекової конференції в межах свого нещодавнього європейського турне.

У Британії також вважають, що коронація може дати можливість для більш предметних переговорів без тиску атмосфери офіційної зустрічі.