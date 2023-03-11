Прем’єр Британії Сунак хоче використати коронацію Чарльза ІІІ для налагодження відносин із Китаєм, - The Times
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак планує запросити на коронацію Чарльза ІІІ китайського високопосадовця й скористатись подією для налагодження відносин Лондона й Пекіна
Про це йдеться в матеріалі The Times.
Стало відомо, що британські посадовці сподіваються, що коронація, де будуть присутні високопосадовці з усього світу, надасть можливість для проведення переговорів із Китаєм, які не призведуть до негативної реакції з боку депутатів владної Консервативної партії.
Також додається, що у Лондоні не очікують, що на церемонію приїде президент КНР Сі Цзиньпін і, найімовірніше, Пекін представлятиме посадовець найвищого рівня, відповідальний за зовнішню політику – колишній міністр закордонних справ Ван Ї.
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Він уже зустрічався з очільником британського Форин-офісу Джеймсом Клеверлі під час Мюнхенської безпекової конференції в межах свого нещодавнього європейського турне.
У Британії також вважають, що коронація може дати можливість для більш предметних переговорів без тиску атмосфери офіційної зустрічі.
- Нагадаємо, напередодні у Білому домі розповіли, що чітко дали зрозуміти Китаю за зачиненими дверима, що в разі надання летальної допомоги Росії він постане перед серйозними наслідками.
- 2 березня стало відомо, що Сполучені Штати обговорюють із близькими союзниками можливість введення нових санкцій проти Китаю в разі, якщо Пекін надасть військову підтримку Росії для ведення повномасштабної війни в Україні.
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