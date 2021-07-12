Прем'єр Грузії назвав "спробою змови" протести в країні, що почалися після вбивства журналіста противниками ЛГБТ
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що "змова антидержавних і антицерковних сил не відбулась і ніколи не відбудеться"
Про це розповідає "Грузія Онлайн".
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав події останніх днів "черговою невдалою спробою змови проти держави". Про це глава уряду Грузії заявив на засіданні уряду.
"Змова антидержавних і антицерковних сил не відбувся і ніколи не відбудеться в нашій країні", - підкреслив політик.
Коментуючи смерть телеоператора Олександра Лашкарави, Гарібашвілі сказав, що всі особи, які брали участь в насильстві, будуть покарані.
"Прем'єр-міністр не повинен подавати у відставку. Ця горезвісна тема, що прем'єр був підбурювачем насильства, повна брехня", - сказав журналістам депутат більшості парламенту Грузії Михайло Кавелашвілі, відгукуючись на події, що відбулися в Тбілісі 5-6 липня і смерть оператора Лексо Лашкарави.
За його словами, відповідальність за реагування на ці події взяло на себе МВС і потрібно дочекатися проходження і того, наскільки воно буде адекватним.
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"Я розумію, що фон дуже емоційний, оскільки саме на вас здійснено напад. Стався абсолютно неприйнятний і огидний факт, однак, давайте слідувати за подіями і належним чином виділимо відповідальних осіб, дочекаємося проходження і того, наскільки воно буде адекватним. Я не можу вам відповідати з цього приводу, відповісти має МВС, у всіх своя відповідальність. Проходить процес, за що МВС взяло на себе відповідальність. Виявляються і затримуються ті особи, які вчинили ці злочини, нічого не запізнилося", - заявив Кавелашвілі.
Видання відзначає, що під парламентом країни з неділі, 11 липня, проходить акція журналістів з вимогою відставки прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі. Час для відставки йому відміряли до полудня понеділка, 12 липня.
- Нагадаємо, 5 липня на журналістів у Тбілісі напав агресивний натовп, незадоволений акцією на підтримку ЛГБТ-спільноти.
- 11 липня у Грузії помер оператор телекомпанії TV Pirveli Лексо Лашкарава, якого побили учасники акції протесту проти маршу на підтримку ЛГБТ.
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