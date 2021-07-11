У Грузії спалахнули антиурядові протести після смерті телеоператора, якого побили противники ЛГБТ

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У Тбілісі перед будівлею парламенту Грузії проходить численна акція протесту в зв'язку зі смертю оператора опозиційного телеканалу TV Pirveli Лексо Лашкарави, який 5 липня був побитий учасниками акції проти маршу ЛГБТ-спільноти.

Учасники акції закликають прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі подати у відставку та звинувачують його в смерті Лашкарави. Журналісти телеканалу TV Pirveli заявили, що залишаться на площі перед парламентом доти, поки прем'єр не піде у відставку.

МВС Грузії розповсюдило попередню інформацію про причини смерті Лашкарави. Директор департаменту кримінальної поліції МВС Мамука Челідзе заявив, що слідство не виключає версію, що причиною смерті оператора могло стати передозування наркотиків.

Нагадаємо, 5 липня на журналістів у Тбілісі напав агресивний натовп, незадоволений акцією на підтримку ЛГБТ-спільноти.

11 липня у Грузії помер оператор телекомпанії TV Pirveli Лексо Лашкарава, якого побили учасники акції протесту проти маршу на підтримку ЛГБТ.

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