У Грузії спалахнули антиурядові протести після смерті телеоператора, якого побили противники ЛГБТ
У Тбілісі після смерті оператора телеканалу TV Pirveli Лексо Лашкарави спалахнули протести, учасники яких вимагають відставки прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
У Тбілісі перед будівлею парламенту Грузії проходить численна акція протесту в зв'язку зі смертю оператора опозиційного телеканалу TV Pirveli Лексо Лашкарави, який 5 липня був побитий учасниками акції проти маршу ЛГБТ-спільноти.
Учасники акції закликають прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі подати у відставку та звинувачують його в смерті Лашкарави. Журналісти телеканалу TV Pirveli заявили, що залишаться на площі перед парламентом доти, поки прем'єр не піде у відставку.
МВС Грузії розповсюдило попередню інформацію про причини смерті Лашкарави. Директор департаменту кримінальної поліції МВС Мамука Челідзе заявив, що слідство не виключає версію, що причиною смерті оператора могло стати передозування наркотиків.
- Нагадаємо, 5 липня на журналістів у Тбілісі напав агресивний натовп, незадоволений акцією на підтримку ЛГБТ-спільноти.
- 11 липня у Грузії помер оператор телекомпанії TV Pirveli Лексо Лашкарава, якого побили учасники акції протесту проти маршу на підтримку ЛГБТ.
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