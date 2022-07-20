Про це повідомляє BBC.

У своєму виступі в сенаті Маріо Драгі заявив, що заклики громадськості, яка вимагає, щоб уряд національної єдності продовжив роботу, "неможливо ігнорувати". Він подякував виборцям, профспілкам, університетам і промисловості, а також працівникам охорони здоров'я та світу спорту за "незаслужені" заклики залишитися на посаді прем'єра.

Тепер депутати мають проголосувати вотум довіри Драгі.

Прем'єр заявив, що абсолютно нова коаліційна угода – "єдиний спосіб, якщо ми хочемо залишитися разом".

Через кілька годин три партії в коаліції заявили, що не братимуть участі у голосуванні.

Після того, як лідер лівого центру назвав 20 липня "днем ​​божевілля", Маріо Драгі виграв голосування, але, позбавлений підтримки трьох партій, тепер він, ймовірно, подасть у відставку вдруге за тиждень.

14 липня прем'єр-міністр Італії Драгі подав у відставку, але президент країни Матарелла її не прийняв.

16 липня глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо попередив, що безлад, що охопив уряд Маріо Драгі, загрожує позбавити Україну життєво важливої військової підтримки в її боротьбі з Росією.

17 липня бізнес, місцева влада і профспілки Італії попросили прем’єр-міністра Драгі не йти у відставку.

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