Прем'єр Італії Драгі відмовився йти у відставку. Коаліція у парламенті розпалася
Очільник уряду Італії Маріо Драгі відмовився від відставки, закликавши до укладання нової коаліційної угоди
Про це повідомляє BBC.
У своєму виступі в сенаті Маріо Драгі заявив, що заклики громадськості, яка вимагає, щоб уряд національної єдності продовжив роботу, "неможливо ігнорувати". Він подякував виборцям, профспілкам, університетам і промисловості, а також працівникам охорони здоров'я та світу спорту за "незаслужені" заклики залишитися на посаді прем'єра.
Тепер депутати мають проголосувати вотум довіри Драгі.
Прем'єр заявив, що абсолютно нова коаліційна угода – "єдиний спосіб, якщо ми хочемо залишитися разом".
Через кілька годин три партії в коаліції заявили, що не братимуть участі у голосуванні.
Після того, як лідер лівого центру назвав 20 липня "днем божевілля", Маріо Драгі виграв голосування, але, позбавлений підтримки трьох партій, тепер він, ймовірно, подасть у відставку вдруге за тиждень.
- 14 липня прем'єр-міністр Італії Драгі подав у відставку, але президент країни Матарелла її не прийняв.
- 16 липня глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо попередив, що безлад, що охопив уряд Маріо Драгі, загрожує позбавити Україну життєво важливої військової підтримки в її боротьбі з Росією.
- 17 липня бізнес, місцева влада і профспілки Італії попросили прем’єр-міністра Драгі не йти у відставку.
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