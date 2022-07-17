Бізнес, місцева влада і профспілки Італії просять прем’єр-міністра Драгі не йти у відставку

Про це повідомляє Reuters з посиланням на звернення мерів 110 італійських міст.

"Ми, мери, які щодня покликані керувати й розв'язувати проблеми, що впливають на наших громадян, просимо Маріо Драгі не відступати й пояснити парламенту переконливі причини, чому уряд повинен продовжувати функціонувати", – йдеться у зверненні.

Зазначається, що італійські мери закликали всі сторони поставитися відповідально до ситуації. Вони побоюються економічних наслідків відставки Маріо Драгі.

Аналогічні заклики пролунали від промислових, фермерських і торговельних об’єднань Італії. Очільник найбільшої італійської профспілки CGIL Мауріціо Ландіні наголосив, що для країни важлива стабільність, а "нинішній уряд не втратив довіри" громадян.

Джерело Reuters, наближене до прем’єра Італії, заявило, що Драгі не буде виконувати жодні "ультиматуми" й усе ще має намір піти у відставку.

Політична нестабільність загрожує Італії втратою доступу до фінансування ЄС, призначеного для відновлення економіки після COVID-19, а також подальшим зростанням цін.

14 липня прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі оголосив, що подає у відставку. Він зустрівся із президентом, після чого Маттарелла відхилив прохання прем'єра про відставку.

16 липня глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо попередив, що безлад, що охопив уряд Маріо Драгі, загрожує позбавити Україну життєво важливої військової підтримки в її боротьбі з Росією. Він звинуватив критиків нинішнього прем'єра Італії Драгі в тому, що вони виконують роботу президента Росії Владіміра Путіна, і виступив із закликом до політичних партій не валити уряд під час голосування за недовіру наступного тижня в італійському парламенті.

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