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Бізнес, місцева влада і профспілки Італії просять прем’єр-міністра Драгі не йти у відставку

17 липня, 2022 неділя
15:28
Світ Маріо Драґі

Мери низки міст Італії, а також бізнес-асоціації та профспілки звернулися до італійського прем’єр-міністра Маріо Драгі з проханням переглянути своє рішення піти у відставку

Про це повідомляє Reuters з посиланням на звернення мерів 110 італійських міст.

"Ми, мери, які щодня покликані керувати й розв'язувати проблеми, що впливають на наших громадян, просимо Маріо Драгі не відступати й пояснити парламенту переконливі причини, чому уряд повинен продовжувати функціонувати", – йдеться у зверненні.

Зазначається, що італійські мери закликали всі сторони поставитися відповідально до ситуації. Вони побоюються економічних наслідків відставки Маріо Драгі.

Аналогічні заклики пролунали від промислових, фермерських і торговельних об’єднань Італії. Очільник найбільшої італійської профспілки CGIL Мауріціо Ландіні наголосив, що для країни важлива стабільність, а "нинішній уряд не втратив довіри" громадян.

Джерело Reuters, наближене до прем’єра Італії, заявило, що Драгі не буде виконувати жодні "ультиматуми" й усе ще має намір піти у відставку.

Політична нестабільність загрожує Італії втратою доступу до фінансування ЄС, призначеного для відновлення економіки після COVID-19, а також подальшим зростанням цін.

  • 14 липня прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі оголосив, що подає у відставку. Він зустрівся із президентом, після чого Маттарелла відхилив прохання прем'єра про відставку. 
  • 16 липня глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо попередив, що безлад, що охопив уряд Маріо Драгі, загрожує позбавити Україну життєво важливої військової підтримки в її боротьбі з Росією. Він звинуватив критиків нинішнього прем'єра Італії Драгі в тому, що вони виконують роботу президента Росії Владіміра Путіна, і виступив із закликом до політичних партій не валити уряд під час голосування за недовіру наступного тижня в італійському парламенті.

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