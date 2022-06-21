Прем'єр-міністр Люксембургу приїхав до Києва
Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель 21 червня прибув до України
Про це сам політик повідомив у Твіттері, опублікувавши фото з вокзалу."Це – демонстрація солідарності Люксембургу з народом України. Бо поки війна з Росією триває, Люксембург буде стояти з Україною", – написав він.
Ксав'є Бетель три тижні тому висловлював обурення тим, що очільника РПЦ Кирила (Гундяєва) виключили із санкційного списку. Станом на 8 червня, Люксембург заморозив російських активів на 4,2 млрд євро.
- Нагадаємо, 16 червня до України приїжджали президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоганніс
- 17 червня з візитом до Києва завітав британський прем'єр Борис Джонсон.
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