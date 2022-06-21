Прем'єр-міністр Люксембургу приїхав до Києва

Про це сам політик повідомив у Твіттері, опублікувавши фото з вокзалу.

"Це – демонстрація солідарності Люксембургу з народом України. Бо поки війна з Росією триває, Люксембург буде стояти з Україною", – написав він.

Ксав'є Бетель три тижні тому висловлював обурення тим, що очільника РПЦ Кирила (Гундяєва) виключили із санкційного списку. Станом на 8 червня, Люксембург заморозив російських активів на 4,2 млрд євро.