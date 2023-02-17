Про це йшлося під час зустрічі Зеленського з прем'єром Нідерландів Марком Рютте, який 17 лютого перебуває з офіційним візитом у Києві.

Президент України нагадав, що Нідерланди разом із партнерами – Німеччиною та Данією – готуються передати Україні близько 100 танків Leopard. Він подякував Рютте за внесок його країни.

"Питання захисту неба важливе. Бойові літаки – питання, яке ще складніше, ніж "коаліція танків". Ми працюватимемо точно над цією коаліцією, ми працюватимемо над питанням тренувань, ми почали розмову про питання тренувань, ми обговорювали це з Марком і це питання до всього світу. Тому що це питання, яке залежить не від однієї держави або одного рішення, або одного суспільства чи уряду. Це питання багатьох складових", – сказав Зеленський під час спільного брифінгу з Рютте.

Як писало видання NOS, Рютте вранці відвідав Стіну пам'яті загиблих за Україну в Києві, де поклав вінок.

Востаннє прем'єр-міністр Нідерландів відвідував Україну в липні минулого року.