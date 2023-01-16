Про це він заявив під час візиту до Берліна.

"Поразка України може стати прелюдією до Третьої світової війни, тому сьогодні немає причин блокувати підтримку Києва та відкладати справи на невизначений термін", - сказав Моравецький.

"Я закликаю уряд Німеччини діяти рішуче, постачаючи Україні всі види зброї", - додав він.

Німеччину закликають передати Україні танки Leopard.

11 січня президент України Володимир Зеленський у Львові провів зустріч з очільниками Польщі та Литви Анджеєм Дудою й Ґітанасом Науседою. Дуда повідомив, що Україні передадуть роту танків Leopard у межах створення міжнародної коаліції.

Фінляндія може передати Україні танки Leopard, якщо спершу це зроблять інші країни й буде запущено відповідний проєкт допомоги Україні на рівні Європи.

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