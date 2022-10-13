Прем'єр Польщі припустив, що за аварією на нафтопроводі "Дружба" може стояти Кремль
За аварією на нафтопроводі "Дружба" можуть стояти російські інтереси, адже "багато слідів вказують на Кремль"
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує РБК- Україна з посиланням на "Польське радіо".
Він не висунув прямих звинувачень у чийсь бік, але згадав, що "багато слідів вказують на Кремль".
Моравецький наголосив, що будь-які припущення буде підтверджено лише після закінчення розслідування причин аварії.
Він сказав, що поки не встановлено, чи була вона викликана диверсією, чи випадковим ушкодженням.
- Нагадаємо, що Польща виявила витік на одній із ліній нафтопроводу "Дружба" у середу, 12 жовтня.
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