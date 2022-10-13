Прем'єр Польщі припустив, що за аварією на нафтопроводі "Дружба" може стояти Кремль

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує РБК- Україна з посиланням на "Польське радіо".

Він не висунув прямих звинувачень у чийсь бік, але згадав, що "багато слідів вказують на Кремль".

Моравецький наголосив, що будь-які припущення буде підтверджено лише після закінчення розслідування причин аварії.

Він сказав, що поки не встановлено, чи була вона викликана диверсією, чи випадковим ушкодженням.

Нагадаємо, що Польща виявила витік на одній із ліній нафтопроводу "Дружба" у середу, 12 жовтня.

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