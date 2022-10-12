У Польщі стався витік на нафтопроводі "Дружба"
У Польщі 11 жовтня виявили витік на нафтопроводі "Дружба", яким сиру нафту транспортують із Росії до Німеччини
Про це повідомила пресслужба польського оператора PERN.
Витік стався на одній із двох ниток західної ділянки трубопроводу - приблизно за 70 кілометрів від Плоцька. Це основний шлях, яким сира нафта потрапляє до Німеччини з РФ. Тиснення на пошкодженій нитці негайно вимкнули. Друга нитка працює без змін. Причини витоку невідомі.
Інші елементи інфраструктури PERN працюють у стандартному режимі, зокрема Поморська ділянка, що транспортує танкерами сиру нафту до Польщі, а згодом - до Німеччини.
На місце події виїхали аварійно-рятувальні служби для оцінки ситуації, охорони території та початку робіт. Служби PERN уживають заходів згідно з алгоритмами, передбаченими для подібної ситуації.
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