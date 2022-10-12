Про це повідомила пресслужба польського оператора PERN.

Витік стався на одній із двох ниток західної ділянки трубопроводу - приблизно за 70 кілометрів від Плоцька. Це основний шлях, яким сира нафта потрапляє до Німеччини з РФ. Тиснення на пошкодженій нитці негайно вимкнули. Друга нитка працює без змін. Причини витоку невідомі.

Інші елементи інфраструктури PERN працюють у стандартному режимі, зокрема Поморська ділянка, що транспортує танкерами сиру нафту до Польщі, а згодом - до Німеччини.

На місце події виїхали аварійно-рятувальні служби для оцінки ситуації, охорони території та початку робіт. Служби PERN уживають заходів згідно з алгоритмами, передбаченими для подібної ситуації.

26 вересня в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску.

27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".

27 вересня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.

На маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня був вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті.

НАТО після кількох витоків на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік - 2" обіцяє рішучу відповідь у разі умисної атаки на критичну інфраструктуру членів Альянсу.

Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав диверсією пошкодження газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі.

Пізніше, 30 вересня, Путін звинуватив "англосаксів" в організації вибухів на "Північних потоках", а днем раніше назвав інциденти з газогонами "міжнародним тероризмом".

1 жовтня компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік - 2" Nord Stream 2 AG проінформувала Данське енергетичне агентство про стабілізацію тиску в трубі, що свідчить про припинення витікання газу.

2 жовтня влада Данії заявила, що в газопроводі "Північний потік - 1" припинився витік через день після того, як офіційні особи заявили, що в "Північному потоці - 2" також перестав витікати газ.

3 жовтня Швеція зафіксувала новий витік газу з "Північного потоку - 2"

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