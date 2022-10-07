Прем'єр Польщі пропонує поділити заморожені активи РФ між Україною та ЄС

Про це повідомляє "Польське радіо" з посиланням на заяву прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

"Я вказав на одне джерело, що можна порівняно легко отримати, коли йдеться про кошти. А саме – заморожені активи Російської Федерації. Це величезні активи, приблизно 350 мільярдів євро. І сьогодні можна здобути ці кошти для добра України, яку потрібно відбудовувати на ці кошти. Але також для потреб жителів ЄС і для потреб жителів Польщі", – зазначив він.

За словами Моравецького, лідери ЄС не змогли ухвалити формального рішення щодо розв'язання проблеми високих цін на енергоносії, але відбулося "певне зближення позицій". У дискусії про додаткові джерела фінансування енергоринку він згадав заморожені активи РФ.

4 жовтня очільниця МЗС Німеччини відкинула вимогу Польщі про репарації за Другу світову війну.

5 жовтня у Міністерстві закордонних справ Німеччини отримали дипломатичну ноту від Польщі щодо виплати репарацій за збитки, завдані Польщі під час Другої світової війни. Представниця федерального уряду ФРН Крістіне Гоффманн зазначила федеральний уряд "є дуже свідомим" того, що нацистська Німеччина під час Другої світової війни завдала неабияких страждань Польщі та вбила понад мільйон людей.

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