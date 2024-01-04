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Прем'єр Польщі закликав Європу бути сильнішою у військовому відношенні від Росії

4 січня, 2024 четвер
01:03
Війна з Росією Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що Європа у стратегічній перспективі є мішенню російської агресії, тож континент у цілому повинен бути сильнішим за РФ у військовому плані, аби захистити власні кордони

Про це Туск заявив на пресконференції за підсумками засідання уряду в середу, 3 січня, повідомляє РАР.

Польський прем’єр оголосив, що при уряді буде створений Комітет із питань безпеки, який займатиметься питаннями покращення безпеки кордонів Польщі, "особливо повітряного простору", та "посиленням східного флангу за участю наших союзників".

"Ми вже підготували з главою Міністерства закордонних справ Радославом Сікорським таку ініціативу, заклик врахувати потреби європейської збройової промисловості, щоб якнайшвидше підтримати Україну, не в останню чергу тому, що майже вся російська економіка вже перейшла на систему військового озброєння і Європа залишається далеко позаду", – додав Туск.

За його словами, ідея полягає в тому, щоб "мобілізуватися, використовуючи наявні дипломатичні засоби і переконання, щоб весь ЄС зрозумів, що без радикально збільшених зусиль у сфері озброєнь ми залишимося далеко позаду".

"Це означатиме одне: Європа буде вразливою до прямої російської атаки в найближчі кілька років. Ніхто не може сумніватися, що в стратегічній перспективі Європа є метою російської агресії, і це станеться тоді, коли перевага Росії буде очевидною з точки зору військових можливостей", – вважає голова уряду Польщі.

Тому, за словами Туска, "абсолютною потребою моменту у зв'язку з українською ситуацією є те, що Європа в цілому повинна бути сильнішою у військовому відношенні, ніж Росія, і це єдиний спосіб захистити європейські та польські кордони".

  • 3 січня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країни Заходу у відповідь на російський обстріл України мають передати Києву ракети великої дальності для ліквідації пускових установок на території РФ.
Польща
Європа
Дональд Туск
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