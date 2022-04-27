Прем'єр Словаччини пропонує назавжди скасувати мита на експорт з України до ЄС
Едуард Геґер запропонував назавжди скасувати імпортні мита на весь український експорт до ЄС
Про це глава словацького уряду написав у Twitter.
"Вітаємо та підтримуємо сьогоднішню пропозицію Валдіса Домбровскіса звести тарифи на імпорт з України в ЄС до нуля на один рік. Це також один із елементів Плану Словаччини для України, яким я поділився на саміті в Версалі. Тільки не на 1 рік, а назавжди", - йдеться у твіті Едуарда Геґера.
- 27 квітня Єврокомісія запропонувала на рік скасувати всі мита для українських товарів.
- Велика Британія достроково скасувала всі мита на експорт з України в рамках угоди про вільну торгівлю.
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