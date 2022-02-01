Прем'єр Великої Британії Джонсон прибув до України

Пресслужба Офісу президента повідомляє, що Джонсон прибув до Маріїнського палацу. Там його зустрів президент Зеленський.







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"Прем'єр-міністр Борис Джонсон прибув до Києва напередодні переговорів з президентом України Володимиром Зеленським на тлі зростання напруженості з Росією", - йдеться у повідомленні. Видання Sky News повідомило, що літак Джонсона приземлився в Україні."Прем'єр-міністр Борис Джонсон прибув до Києва напередодні переговорів з президентом України Володимиром Зеленським на тлі зростання напруженості з Росією", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 січня Борис Джонсон заявив, що можливе вторгнення РФ в Україну стане катастрофою для всього світу, і Лондон повністю стає на захист суверенітету та територіальної цілісності України.

Він сказав, що картина на кордоні України стає дедалі тривожнішою.

Перед приземленням Джонсон написав у Twitter про заплановані переговори із Зеленським."Як друг і демократичний партнер, Велика Британія продовжуватиме відстоювати суверенітет України перед обличчям тих, хто прагне її знищити", - написав Джонсон.Нагадаємо, Борис Джонсон планує обговорити з Володимиром Зеленським російську агресію щодо України. Також Велика Британія оголосила про надання Україні 88 млн для підтримки стабільного державного управління та енергетичної незалежності від російських поставок енергоносіїв.Крім того, у Маріїнському палаці о 19:00 відбудеться брифінг Зеленського й Джонсона для ЗМІ.Після зустрічі із Зеленським Джонсон планує провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.



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