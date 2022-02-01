Прем'єр Великої Британії Джонсон прибув до України
Прем'єр-міністр Великої Британії у вівторок, 1 лютого, прилетів до України, щоб обговорити з президентом Володимиром Зеленським ескалацію на українсько-російському кордоні
Пресслужба Офісу президента повідомляє, що Джонсон прибув до Маріїнського палацу. Там його зустрів президент Зеленський.
Перед приземленням Джонсон написав у Twitter про заплановані переговори із Зеленським.
"Як друг і демократичний партнер, Велика Британія продовжуватиме відстоювати суверенітет України перед обличчям тих, хто прагне її знищити", - написав Джонсон.
Нагадаємо, Борис Джонсон планує обговорити з Володимиром Зеленським російську агресію щодо України. Також Велика Британія оголосила про надання Україні 88 млн для підтримки стабільного державного управління та енергетичної незалежності від російських поставок енергоносіїв.
Крім того, у Маріїнському палаці о 19:00 відбудеться брифінг Зеленського й Джонсона для ЗМІ.
Після зустрічі із Зеленським Джонсон планує провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.
- Нагадаємо, 20 січня Борис Джонсон заявив, що можливе вторгнення РФ в Україну стане катастрофою для всього світу, і Лондон повністю стає на захист суверенітету та територіальної цілісності України.
- Він сказав, що картина на кордоні України стає дедалі тривожнішою.
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