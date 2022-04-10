Прем'єрка Фінляндії заявила, що всі західні компанії мають припинити працювати в РФ через її війну проти України
Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марин заявила, що її країна готова запровадити санкції проти РФ і всі західні компанії мають припинити роботу в Росії у відповідь на її війну проти України
Про це пише Yle.
"45 днів війни - це на 45 днів більше, ніж потрібно. Росія веде безчесну війну, жорстоку та нелюдську, і вона має припинитися", - зауважила прем'єр-міністерка.
Вона додала, що була вражена промовою президента України Володимира Зеленського у парламенті Фіндяндії.
"Усі західні компанії мають припинити свою діяльність у Росії", - наголосила Санна Марин.
За словами прем'єр-міністерки, Фінляндія готова ввести нові санкції проти РФ, і зростання цін на електроенергію не стане на заваді для цього.
"Люди щодня гинуть в Україні, ми маємо змусити припинити цю війну. Ми повинні бути готові поступитися власним комфортом заради цього", - пояснила вона.
- Нагадаємо, раніше Фінляндія закрила в'їзд для вантажівок з РФ та Білорусі.
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