Пресслужба Костянтина Жеваго прокоментувала заяви ДБР та СБУ стосовно кримінальних справ щодо Полтавського ГЗК

Мова йде про повідомлення ДБР та СБУ стосовно запобіжних заходів посадовцям ПГЗК у кримінальній справі про начебто реалізацію відходів видобутку залізної руди.



По-перше, ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» не належить Костянтину Жеваго. Полтавський ГЗК належить публічній компанії Ferrexpo, що підтверджено усіма відповідними українськими реєстрами, - єдиній іноземній компанії (резиденту Великобританії) з українськими активами, яка котується на основному майданчику Лондонської фондової біржі (LSE) і є учасником індексу FTSE 250. Костянтин Жеваго не володіє жодною акцією жодної української компанії з видобутку залізної руди. Він та члени його родини є бенефіціарами трасту, який володіє акціями публічної компанії Ferrexpo, зареєстрованої у Великої Британії.



Також вкотре звертаємо увагу, що ПГЗК володіє дозволами на видобуток корисних копалин протягом більш, ніж 45 років, зокрема, залізної руди, про що підприємство неодноразово повідомляло в ЗМІ. Так звані відходи є нефракційним відсівом - побічним продуктом добування залізної руди, який виникає під час видобутку руди Полтавським ГЗК вже понад 45 років - з 1978 року. Протягом усіх цих років підприємство отримує цю продукцію в процесі виробництва залізної руди і реалізовувало її для потреб народного господарства України.



Відкриті останнім часом кримінальні справи стосовно цих відходів не мають під собою законних підстав і підґрунтя, та не витримають жодного повноцінного судового процесу, якщо взагалі ДБР чи СБУ зможуть довести їх до суду і не закриють свої надумані розслідування ще до передачі їх на розгляд у суді.



“Нам дуже шкода, що під час війни органами прокуратури, ДБР та СБУ за підтримки деяких засобів масової інформації влаштовуються дешеві популістські шоу проти підприємств та керівників, які працюють в цей важкий військовий час, забезпечуючи надійний економічний тил, робочі місця для громадян України та податкові надходження до бюджетів різних рівнів нашої держави. Ми вважаємо, що це економічні диверсанти, які діють проти інтересів України та на догоду державі-агресору”, - повідомив Радислав Ткаченко, адвокат у вищезазначених справах.