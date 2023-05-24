Пресслужба Костянтина Жеваго звернулася до "Української Правди" з проханням опублікувати повний запис інтерв'ю
23 травня 2023 року на YouTube каналі видання "Українська Правда" вийшло авторське інтерв'ю Михайла Ткача з підприємцем Костянтином Жеваго під назвою "Олігарх чи "мушкетер"? В пошуках Костянтина Жеваго"
Еспресо.TV публікує звернення пресслужби бізнесмена Костянтина Жеваго, яке надійшло до редакції.
"Пресслужба Костянтина Жеваго звертається до "Української Правди" з проханням опублікувати повне відео інтерв'ю, оскільки опубліковані фрагменти розмови з Костянтином Жеваго не розкривають відповіді підприємця на важливі питання в повному обсязі", - йдеться у повідомленні.
На думку представників підприємця, подання змонтованого матеріалу в такому форматі та розмірі не повністю відображає позицію Костянтина Жеваго і може сприйматися як прояв самоцензури.
"Ми вдячні панові Михайлу Ткачу та "Українській Правді" за співпрацю та інтерес до Костянтина Жеваго. Разом із тим просимо опублікувати запис інтерв'ю з Костянтином Жеваго повністю", - повідомили в пресслужбі бізнесмена.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.08
Купівля 37.08Продаж 37.61
-
EUR
Купівля 40.11Продаж 40.95
- Актуальне
- Важливе