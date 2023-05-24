Пресслужба Костянтина Жеваго звернулася до "Української Правди" з проханням опублікувати повний запис інтерв'ю

Еспресо.TV публікує звернення пресслужби бізнесмена Костянтина Жеваго, яке надійшло до редакції.

"Пресслужба Костянтина Жеваго звертається до "Української Правди" з проханням опублікувати повне відео інтерв'ю, оскільки опубліковані фрагменти розмови з Костянтином Жеваго не розкривають відповіді підприємця на важливі питання в повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

На думку представників підприємця, подання змонтованого матеріалу в такому форматі та розмірі не повністю відображає позицію Костянтина Жеваго і може сприйматися як прояв самоцензури.

"Ми вдячні панові Михайлу Ткачу та "Українській Правді" за співпрацю та інтерес до Костянтина Жеваго. Разом із тим просимо опублікувати запис інтерв'ю з Костянтином Жеваго повністю", - повідомили в пресслужбі бізнесмена.

