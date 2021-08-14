Президент Афганістану виступив з телевізійним зверненням
Афганський глава держави Ашраф Гані в суботу, 14 серпня 2021 року, звернувся до громадян цієї країни з телевізійним зверненням
Це його перший публічний виступ після того, як сили Талібану розгорнули повномасштабний військовий наступ по усьому Афганістану, розповідає Еспресо.TV.
У телевізійній промові президент Афганістану звернувся до нації вперше з тих пір, як за останні дні таліби досягли значних успіхів.
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Як наголосив Гані, зараз тривають "швидкі" та "широкі" "консультації з представниками народу, його лідерів та з нашими міжнародними партнерами".
"У нинішній ситуації відновлення наших сил безпеки та оборони є нашим головним пріоритетом. І в цьому напрямку здійснюються серйозні кроки", - цитує афганського президента Al Jazeera.
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Також він пообіцяв вирішити проблему біженців.
"Я хотів би запевнити вас, як ваш президент, ми збираємося запобігти подальшому переміщенню людей", - додав Ашраф Гані, не вдаючись втім до жодних подробиць.
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"Було дуже багато припущень, що можливі якісь зміни в керівництві, що, навіть, можливо, що він може відступити від уряду. Але, схоже, ані "знову взяв на себе зобов'язання продовжувати боротьбу", - робить висновок Al Jazeera.
- А тим часом підрозділи талібів продовжуть рухатися на Кабул.
- Вони вже загарабали друге, третє та п'яте за населенням міста Афганістану - Кандагар, Герат та Кундуз. Дипмісії багатьох країн заявляють про скорочення представництв чи їх повну евакуацію. В Кабулі багато біженців, які втікають під захист світського уряду.
- Стрімке розширення зони фактичного впливу Талібану в територіальних межах Афганістану почалося після того, як 6 липня військові США залишили авіаційну базу Баграм в Афганістані. До кінця серпня планується вивести всі війська з країни.
- МЗС рекомендує українцям негайно залишити Афганістан.
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