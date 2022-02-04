Президент Фінляндії виступив за перегляд Мінських угод

Про це повідомляє Reuters.



За словами Нііністьо, президент РФ Володимир Путін згадав Мінські угоди у нещодавній розмові з ним.



"Можливим рішенням і найбільш можливим рішенням (у поточній ситуації) може бути виконання Мінських угод або досягнення значного прогресу в їх реалізації", - заявив Нііністьо.



За словами президента Фінляндії, однією з найскладніших тем для врегулювання угоди буде вимога Москви надати тимчасово окупованим територіям Донбасу автономний статус і право вето на зовнішні відносини України.



Щодо переліку вимог Росії в контексті Мінських угод Нііністьо зазначив, що збереження контролю над озброєннями та запобігання можливим військовим ризикам були одними з ключових моментів, які можуть призвести до виходу з нинішнього глухого кута в переговорах щодо врегулювання кризи.



Нагадаємо, 31 січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що виконання Мінських угод означає знищення України.

Згодом Путін звинуватив Україну у "хронічному саботажі" Мінських домовленостей.

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що іноземні партнери не тиснуть на Україну для виконання Мінських угод щодо Донбасу на умовах Росії.



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