Про це інформує Reuters.

Повідомляється, наразі невідомо, що саме відповів Зеленський на пропозицію Відодо та чи має президент України якесь послання для Путіна.



Після візиту в Україну індонезійський президент прямує до Москви, аби зустрітися з Путіним. За словами Відодо, він збирається закликати президента РФ припинити вогонь.



"Попри те, що цього дуже важко досягти, я висловився про важливість мирної резолюції. Я запропонував передати послання президента Зеленського президенту Путіну, з яким скоро зустрінуся", - сказав Відодо після зустрічі з українським лідером.



Як передає Reuters, до повномасштабного вторгнення Росії Україна була одним з найбільших постачальників пшениці в Індонезію, але блокада портів України армією РФ зупинила експорт українського зерна, що може призвести до глобальної продовольчої кризи.



Відодо заявив, що він рішуче налаштований боротися зі зростанням цін на харчові продукти та енергоносії.



"Потрібно докласти всіх зусиль, щоб Україна могла відновити експорт продовольства", – сказав він у Києві. Президент Індонезії також підкреслив необхідність гарантій безпеки українських поставок продовольства, особливо морським транспортом.



Відодо також повторно запросив Володимира Зеленського відвідати саміт лідерів G20 на Балі в листопаді.

Як повідомляла днями The Guardian, президент Індонезії Джоко Відодо має відвідати Україну та Росію. У РФ він хоче просити Володимира Путіна віддати наказ про негайне припинення вогню

Після зустрічі з індонезійським лідером в Києві Зеленський оголосив про домовленість започаткувати безвізовий режим між Україною та Індонезією

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