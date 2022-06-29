Зеленський: Україна домовилася про безвізовий режим із Індонезією
Президент України Володимир Зеленський після зустрічі із лідером Індонезії Джоко Відодо в Києві оголосив про домовленість започаткувати безвізовий режим між двома країнами
Про це інформує Європейська Правда.
"Радий повідомити про нашу домовленість започаткувати безвізовий режим між нашими країнами. Це гарна новина, це важливо для наших народів з усіх точок зору: для економіки, для соціального розвитку, для освіти, зв’язків між людьми", – сказав Зеленський.
Президент України також зазначив, що вони з президентом Індонезії обговорили питання повоєнної відбудови України.
"Я запрошую Індонезію та індонезійські компанії та спеціалістів долучитись до цього масштабного проєкту – найбільшого економічного проєкту в Європі нашого часу", – заявив глава України.
- Нагадаємо, президент Індонезії Джоко Відодо вранці 29 червня прибув до столиці України
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