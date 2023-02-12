Про це повідомляє китайська агенція Сіньхуа.

За словами офіційного представника МЗС КНР Хуа Чуньїна, Ебрахім Раїсі здійснить візит до Китаю на запрошення Сі Цзіньпіна.

Державна іранська інформагенція IRNA оприлюднила подробиці візиту. Зокрема, Раїсі проведе двосторонню зустріч з Сі Цзіньпінем. Також оголошено, що сторони підпишуть низку документів про співпрацю.

Раїсі візьме участь у спільній зустрічі бізнесменів двох країн. Президента Ірану під час візиту супроводжуватимуть кілька міністрів.

Сі Цзіньпіна запросив Ебрахіма Раїсі до Пекіну у вересні 2022 року на полях Самаркандського саміту Шанхайської організації співпраці.

IRNA зазначає, що Китай є найбільшим торговим партнером Ірану. Обсяг імпорту КНР з Ірану в 2022 році становив $12,6 млрд. Іран імпортував з Китаю товарів на суму $12,7 млрд.