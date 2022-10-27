Президент Ізраїлю заявив про обмеження на постачання Україні систем ППО

Про це заявив президент Ізраїлю Ісаак Герцог, повідомляє CNN.

"Є зброя, для якої у нас навіть немає експортної версії. Крім того, ми не хочемо, щоб деякі секретні речі потрапили в руки наших ворогів. Але там де ми можемо допомогти, ми намагаємося це зробити", — сказав Герцог.

Ізраїльський президент вважає, що позицію його країни даремно критикують, адже США та Європа також відмовилися надати деяку військову техніку Україні. Крім того, Герцог зазначив, що Ізраїль "аналізує ситуацію", що стосується використання Росією безпілотників іранського виробництва.

Нагадаємо, 26 жовтня президент Ізраїлю, який перебуває з візитом у США, показав докази застосування іранських дронів в Україні.

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