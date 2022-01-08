Президент Казахстану звільнив ще одного високопосадовця часів Назарбаєва
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звільнив з посади заступника секретаря Радбезу Азамата Абдимомунова
Про це повідомляє Sputnik Казахстан.
Абдимомунов обіймав цю посаду з 2014 року. Звільнення відбулося на тлі протестів і заворушень, що відбувалися в Казахстані, через які пішов у відставку уряд.
У минулому пан Абдимомунов працював завідувачем Центру стратегічних розробок та аналізу адміністрації президента, віцеміністром освіти і науки.
Причина відставки не вказується.
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Нагадаємо, 8 січня у Казахстані було затримано ексголову Комітету національної безпеки Каріма Масімова.
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