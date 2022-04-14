Президент Колумбії назвав дії РФ в Україні геноцидом та заявив про готовність країни замінити Європі російські енергоносії
Президент Колумбії Іван Дуке назвав дії Росії в Україні геноцидом українців і наголосив, що його країна готова допомогти Європі відмовитися від російських енергоресурсів
Про це передає CNN.
Відповідаючи на запитання про доцільність використання терміна "геноцид" щодо дій Росії в Україні, Дуке відповів ствердно.
"Те, що відбувається в Україні, - це геноцид. І це безумство має припинитися", - наголосив він.
Дуке також заявив про готовність допомогти Європі відмовитися від російських енергоресурсів. Він перерахував три області, в яких Колумбія буде готова збільшити обсяги виробництва: традиційний видобуток нафти й газу, поновлювані джерела енергії, такі як чистий водень, а також вугілля.
- 13 квітня Байден визнав війну в Україні геноцидом і назвав Путіна диктатором.
- Також заступниця Держсекретаря США з політичних питань переконує, що коли будуть зібрані усі необхідні докази, Сполучені Штати визнають геноцид проти українців на офіційному рівні.
- Згодом Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо погодився зі словами Президента США Джо Байдена про те, що Росія вчиняє геноцид в Україні.
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