Президент Колумбії назвав дії РФ в Україні геноцидом та заявив про готовність країни замінити Європі російські енергоносії

Про це передає CNN.

Відповідаючи на запитання про доцільність використання терміна "геноцид" щодо дій Росії в Україні, Дуке відповів ствердно.

"Те, що відбувається в Україні, - це геноцид. І це безумство має припинитися", - наголосив він.

Дуке також заявив про готовність допомогти Європі відмовитися від російських енергоресурсів. Він перерахував три області, в яких Колумбія буде готова збільшити обсяги виробництва: традиційний видобуток нафти й газу, поновлювані джерела енергії, такі як чистий водень, а також вугілля.

13 квітня Байден визнав війну в Україні геноцидом і назвав Путіна диктатором.

Також заступниця Держсекретаря США з політичних питань переконує, що коли будуть зібрані усі необхідні докази, Сполучені Штати визнають геноцид проти українців на офіційному рівні.

Згодом Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо погодився зі словами Президента США Джо Байдена про те, що Росія вчиняє геноцид в Україні.

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