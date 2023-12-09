Президент Литви закликав Захід вимагати у РФ повернення українських дітей

Про це повідомляє LRT.

Науседа розповів, що фінансова та військова допомога Україні – це обов'язок усієї міжнародної спільноти, тому що тільки в разі поразки Росії можна буде швидше повернути викрадених дітей.

"Литва разом з демократичним світом солідарна з Україною і вимагає від Росії негайно припинити скоєний злочин і звільнити українських дітей", - заявив президент Литви.

Він додав, що також важливо домагатися того, щоб окремі особи несли юридичну відповідальність за незаконну депортацію дітей, і Литва сприятиме міжнародним зусиллям із забезпечення справедливості.