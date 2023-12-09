Президент Литви закликав Захід вимагати у РФ повернення українських дітей
Президент Литви Гітанас Науседа закликав міжнародну спільноту разом домагатися повернення незаконно вивезених росіянами українських дітей
Про це повідомляє LRT.
Науседа розповів, що фінансова та військова допомога Україні – це обов'язок усієї міжнародної спільноти, тому що тільки в разі поразки Росії можна буде швидше повернути викрадених дітей.
"Литва разом з демократичним світом солідарна з Україною і вимагає від Росії негайно припинити скоєний злочин і звільнити українських дітей", - заявив президент Литви.
Він додав, що також важливо домагатися того, щоб окремі особи несли юридичну відповідальність за незаконну депортацію дітей, і Литва сприятиме міжнародним зусиллям із забезпечення справедливості.
- 7 грудня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.74 Купівля 36.74Продаж 37.36
- EUR Купівля 39.64Продаж 40.58
- Актуальне
- Важливе