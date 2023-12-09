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Президент Литви закликав Захід вимагати у РФ повернення українських дітей

9 грудня, 2023 субота
04:40
Війна з Росією Гітанас Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа закликав міжнародну спільноту разом домагатися повернення незаконно вивезених росіянами українських дітей

Про це повідомляє LRT.

Науседа розповів, що фінансова та військова допомога Україні – це обов'язок усієї міжнародної спільноти, тому що тільки в разі поразки Росії можна буде швидше повернути викрадених дітей.

"Литва разом з демократичним світом солідарна з Україною і вимагає від Росії негайно припинити скоєний злочин і звільнити українських дітей", - заявив президент Литви.

Він додав, що також важливо домагатися того, щоб окремі особи несли юридичну відповідальність за незаконну депортацію дітей, і Литва сприятиме міжнародним зусиллям із забезпечення справедливості.

  • 7 грудня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.
Литва
воєнні злочини Росії
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