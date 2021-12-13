Президент Південної Африки захворів на COVID-19

Про це повідомляє BBC.



69-річний Рамафоза перебуває на самоізоляції в Кейптауні, делегувавши обов’язки своєму заступнику Девіду Мабузі "на наступний тиждень".



Повідомляється, що президент почав погано почуватися після того, як відвідав похорони колишнього президента Ф. В. де Клерка в неділю, 12 листопада.



Президент ПАР нещодавно повернувся з семиденного туру Нігерією, Кот-д'Івуаром, Ганою та Сенегалом. Деякі члени його делегації отримали позитивний результат COVID-тесту в Нігерії і повернулися безпосередньо до Південної Африки.



Зазначається, що Рамафоза був повністю вакцинований від коронавірусу у лютому цього року.



Президент каже, що його захворювання має послужити застереженням для громадян його країни щодо вакцинації.



Після того, як 26 листопада у Південній Африці вперше виявили випадки штаму коронавірусу "Омікрон", у країні різко зросла кількість заражень. Проте рівень щеплень серед південноафриканців усе ще низький - близько 30%.



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