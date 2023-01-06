Президент Польщі Дуда українською мовою привітав із Різдвом вірян, які святкують за юліанським календарем
Президент Польщі Анджей Дуда звернувся до людей українською мовою з нагоди Різдва, яке частина вірян святкує за юліанським календарем 7 січня
Про це йдеться в повідомленні на сайті президента РП.
"Різдвяне послання проголошує мир людям доброї волі. Нехай сповняється воно в усій Республіці Польща та за східним кордоном нашої Батьківщини, передусім в Україні. Нехай Боже Дитятко благословить усіх потребуючих, а також тих, хто несе допомогу жертвам війни", - йдеться в привітанні Дуди.
Президент Польщі побажав вірянам міцного здоров’я, родинної злагоди та спокою в новому році, що розпочинається.
"Нехай він принесе вам успішне здійснення всіх планів і задумів, подолання труднощів і надію на добре майбутнє", - підкреслив Дуда.
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