Про це йдеться в повідомленні на сайті президента РП.

"Різдвяне послання проголошує мир людям доброї волі. Нехай сповняється воно в усій Республіці Польща та за східним кордоном нашої Батьківщини, передусім в Україні. Нехай Боже Дитятко благословить усіх потребуючих, а також тих, хто несе допомогу жертвам війни", - йдеться в привітанні Дуди.

Президент Польщі побажав вірянам міцного здоров’я, родинної злагоди та спокою в новому році, що розпочинається.

"Нехай він принесе вам успішне здійснення всіх планів і задумів, подолання труднощів і надію на добре майбутнє", - підкреслив Дуда.

Мінкульт дозволив ПЦУ провести різдвяну службу в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври 7 січня.

5 січня Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули державі.

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