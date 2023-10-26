Президент Польщі назвав імена двох кандидатів на посаду прем'єра

Про це повідомляє TVN24.

Анонсуючи звернення Дуди у четвер, 26 жовтня, польські ЗМІ повідомляли, що президент не оголошуватиме імені єдиного претендента на пост глави уряду. У своїй заяві Дуда сказав, що претендентів двоє.

"Сьогодні ми маємо двох серйозних кандидатів на посаду прем'єр-міністра, дві політичні групи, які претендують на парламентську більшість", – сказав Дуда, назвавши такими кандидатами Дональда Туска від опозиції та чинного прем’єра Матеуша Моравецького.

Дуда зазначив, що "це нова ситуація в наших демократичних стандартах і я маю це враховувати", коли партія, яка набрала найбільшу кількість голосів на виборах, зіткнулася з коаліцією опозиційних партій у сеймі, які матимуть більшість.

Попри заклики опозиції розпочати роботу сейму якомога раніше, Дуда не дослухався до них. Він сказав, що термін роботи нинішнього парламенту ще триває і він не бачить підстав скорочувати конституційний чотирирічний строк його повноважень.

Тому перше засідання нового складу сейму Дуда вирішив призначити на 13 листопада.

Що відомо про вибори у Польщі

15 жовтня на парламентських виборах у Польщі зафіксували найбільшу явку з моменту падіння комунізму.

Після підрахунку всіх бюлетенів на виборах до парламенту в Польщі лідерство здобула партія у владі "Право і справедливість". Вона отримала 35,38%. За нею йде опозиційний блок "Громадянська платформа" - 30,70%, потім - "Третій шлях" (14,40%), "Лівиця" (8,61%) і ультраправа антиукраїнська "Конфедерація" (7,16%). Це означає, що "Громадянська платформа", "Третій шлях" і "Лівиця" мають можливість утворити новий кабінет.

Блок "Третій шлях", який посів третє місце, заявив, що виключає створення коаліції з керівною партією "Право і справедливість"("ПіС").

За останніми даними, явка на виборах становить 74%, що є найвищим показником з моменту падіння комунізму у країні.

19 жовтня стало відомо, що найбільша опозиційна політсила Польщі "Громадянська платформа" висуває кандидатуру експрезидента Євроради Дональда Туска на прем’єр-міністра Польщі й одночасно надає йому повноваження формувати коаліцію.

24 жовтня опозиція Польщі висунула Туска на посаду прем’єра. Чотири опозиційні партії в Польщі – "Громадянська платформа", PSL, "Польща 2050" та "Нова Лівиця" оголосили, що їхнім спільним претендентом на прем’єр-міністра буде Дональд Туск.