Президент Сербії Вучич скасував стан підвищеної готовності армії

Про це повідомила телерадіокомпанія РТС.

Відомо, що бойова готовність була оголошена 26 грудня у зв'язку з ситуацією на півночі Косова.

Тоді президент Вучич, як верховний головнокомандувач збройних сил Сербії, віддав наказ, щоб армія і всі підрозділи перебували в найвищому ступені бойової готовності.

Нагадаємо, 10 грудня повідомлялося, що Косово перенесло вибори у населених сербами районах з 18 грудня на 23 квітня 2023 року через підвищений рівень небезпеки. А сотні сербів у Косово спорудили барикади на дорогах Півночі країни, так вони заблокували рух транспорту на основних пунктах пропуску з Сербією. Для перекриття руху використовувалися вантажівки, машини швидкої допомоги та сільськогосподарська техніка. Це сталося на тлі зростання напруженості, яка відзначалася вибухами, стріляниною та нападом на поліційний патруль 8 грудня.

16 грудня уряд Сербії надіслав миротворчому контингенту НАТО KFOR запит з проханням дозволити країні надіслати до Косова до 1000 поліціянтів і армійців.

Цього ж дня Сербія запросила у НАТО дозвіл на введення своїх військ у Косово.

17 грудня прем'єр-міністр Косова Альбін Курті попередив про спроби Росії підвищити напруженість у відносинах між його країною і Сербією через те, що війна в Україні для Москви йде невдало.

Вже 26 грудня сербські військовослужбовці були приведені в стан підвищеної бойової готовності. А 27 грудня серби почали зводити нові барикади на півночі Косова, вперше перекривши вулиці у центрі одного з головних міст - Митровиці.

29 грудня стало відомо, що після гарантії від США, ЄС та НАТО Вучич закликав сербів припинити протистояння у Косово.

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