Президент "Шахтаря" визначився з новим головним тренером команди, - ЗМІ
Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов визначився з новим головним тренером команди замість Ігора Йовичевича
Про це повідомили в проєкті "ТаТоТаке".
Його ведучі розповіли, що Ахметово остаточно затвердив кандидатуру Патріка ван Леувена, який зараз відпочиває вдома у Нідерландах після сезону в "Зорі". Контракт ще не підписано, але це має стати формальністю.
Також зазначається, що чемпіон України розпочне підготовку до сезону 3 липня в Нідерландах, де команду і прийме новий тренер.
Експерти додали, що офіційно про звільнення Ігора Йовичевича ще не повідомлялося, але на даний момент це сприймається вже як факт, що відбувся.
52-річний Патрік ван Леувен з 2006 до 2013 року працював у структурі "Шахтаря", заради якого залишив посаду координатора молодіжних команд нідерландського "Фейєноорда". Після 2013 року фахівець був спортивним директором казахстанського "Кайрату", виконавчим директором ізраїльського "Маккабі" з Тель-Авіву, в якому наприкінці сезону 2019/20 виконував обов’язки головного тренера та здобув титул володаря суперкубка країни.
- Нагадаємо, 7 червня українські футбольні ЗМІ поширили інформацію, що донецький "Шахтар" припинив співпрацю з хорватським тренером Ігорем Йовічевічем.
- 9 червня головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовічевіч підтвердив хорватським ЗМІ, що більше не працює у донецькому клубі.
- 13 червня стало відомо, що генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін провів перемовини з головним тренером "Зорі" Патріком ван Льовеном, якого вважають головним претендентом на посаду.
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