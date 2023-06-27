Президент "Шахтаря" визначився з новим головним тренером команди, - ЗМІ

Про це повідомили в проєкті "ТаТоТаке".

Його ведучі розповіли, що Ахметово остаточно затвердив кандидатуру Патріка ван Леувена, який зараз відпочиває вдома у Нідерландах після сезону в "Зорі". Контракт ще не підписано, але це має стати формальністю.

Також зазначається, що чемпіон України розпочне підготовку до сезону 3 липня в Нідерландах, де команду і прийме новий тренер.

Експерти додали, що офіційно про звільнення Ігора Йовичевича ще не повідомлялося, але на даний момент це сприймається вже як факт, що відбувся.

52-річний Патрік ван Леувен з 2006 до 2013 року працював у структурі "Шахтаря", заради якого залишив посаду координатора молодіжних команд нідерландського "Фейєноорда". Після 2013 року фахівець був спортивним директором казахстанського "Кайрату", виконавчим директором ізраїльського "Маккабі" з Тель-Авіву, в якому наприкінці сезону 2019/20 виконував обов’язки головного тренера та здобув титул володаря суперкубка країни.