Президент УАФ Павелко спрогнозував, де продовжить кар'єру Шевченко
Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко подякував Андрію Шевченку за роботу в збірній України
Про це Андрій Шевченко повідомив у Facebook.
За версією Павелка, після закінчення контракту з УАФ Андрій Шевченко розвиватиме кар'єру на клубному рівні, а не в іншій збірній.
"Не виключаю, що набувши досвіду роботи в клубі, Андрій Шевченко зможе повернутися на посаду головного тренера збірної України. А зараз я бажаю Андрію подальших успіхів у тренерській роботі!" – написав він.
Андрій Шевченко очолював збірну України з липня 2016 року. Фахівцю вдалось вивести національну команду в чвертьфінал Євро-2020.
Загалом, під керівництвом Шевченка українська збірна зіграла 52 матчі і здобула 25 перемог.
Виконком УАФ відбудеться 9 серпня, на ньому може вирішитись, хто очолить збірну України.
- 1 серпня головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив, що його контракт з УАФ закінчився.
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