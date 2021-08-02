Президент УАФ Павелко спрогнозував, де продовжить кар'єру Шевченко

Про це Андрій Шевченко повідомив у Facebook.



За версією Павелка, після закінчення контракту з УАФ Андрій Шевченко розвиватиме кар'єру на клубному рівні, а не в іншій збірній.



"Не виключаю, що набувши досвіду роботи в клубі, Андрій Шевченко зможе повернутися на посаду головного тренера збірної України. А зараз я бажаю Андрію подальших успіхів у тренерській роботі!" – написав він.



Андрій Шевченко очолював збірну України з липня 2016 року. Фахівцю вдалось вивести національну команду в чвертьфінал Євро-2020.



Загалом, під керівництвом Шевченка українська збірна зіграла 52 матчі і здобула 25 перемог.



Виконком УАФ відбудеться 9 серпня, на ньому може вирішитись, хто очолить збірну України.



1 серпня головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив, що його контракт з УАФ закінчився.

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