Президент УЄФА виступив проти повернення клубів з РФ у Лігу чемпіонів

Про це повідомляє Sportschau.

"Поки не закінчиться війна, не бачу можливості щось міняти", - сказав президент УЄФА Александер Чеферін.

Футбольні команди з Білорусі ж зможуть продовжувати брати участь у міжнародних змаганнях під егідою УЄФА.

Збірна Росії та російські команди відсторонена від змагань під егідою УЄФА та ФІФА. У травні дискваліфікацію країни-агресора продовжили до кінця сезону 2022/23.