Президент УЄФА виступив проти повернення клубів з РФ у Лігу чемпіонів
Президент УЄФА Александер Чеферін впевнений, що російські команди не повинні повертатись до турнірів під егідою організації, адже війна не закінчилась
Про це повідомляє Sportschau.
"Поки не закінчиться війна, не бачу можливості щось міняти", - сказав президент УЄФА Александер Чеферін.
Футбольні команди з Білорусі ж зможуть продовжувати брати участь у міжнародних змаганнях під егідою УЄФА.
Збірна Росії та російські команди відсторонена від змагань під егідою УЄФА та ФІФА. У травні дискваліфікацію країни-агресора продовжили до кінця сезону 2022/23.
- У середу, 5 квітня, Александера Чеферіна переобрали президентом УЄФА ще на чотири роки.
- До виконкому УЄФА переобрали очільника УАФ Андрія Павелка.
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