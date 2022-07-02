Президент Узбекистану виступив за збереження автономії Каракалпакстану, але запровадив там режим НС

Мірзійоєв прибув до столиці автономії, міста Нукус, й виступив із заявою. Про це ввечері 2 липня 2022 року передала у Телеграмі його пресслужба.

"Наразі глава держави проводить зустріч із депутатами Жокарги Кенеса (місцевого парламенту - ред.), представниками старшого покоління та активом Каракалпакстану", - зазначається у повідомленні.

З урахуванням того, що процес обговорення змін та доповнень до конституції Узбекистану ще триває, а також на основі вивчення висловлюваних жителями Каракалпакстану думок, "президент наголосив на необхідності збереження без змін чинних редакцій статей 70, 71, 72, 74, 75 конституції Республіки Узбекистан", наголошує пресслужба Шавката Мірзійоєва.

Зазанчимо, що згадані статті конституції Узбекистану присвячені саме автономії каракалпаків. Зокрема, стаття 74 документу гарантує Республіці Каракалпакстан "право виходу зі складу Республіки Узбекистан на підставі всезагального референдуму народу Каракалпакстану".

Разом з тим, своїм указом Мірзійоєва впровадив "надзвичайний стан на період з 00 години 01 хвилини 3 липня 2022 року до 00 години 00 хвилин 2 серпня 2022 року", тобто на найближчий місяць.

Нагадаємо, у Каракалпакстані обурилися пропонованими змінами до конституції Узбекистану.

За офіційними даними, є затримані після вуличних акцій.

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