English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Президент Узбекистану виступив за збереження автономії Каракалпакстану, але запровадив там режим НС

Президент Узбекистану виступив за збереження автономії Каракалпакстану, але запровадив там режим НС

2 липня, 2022 субота
22:07
Світ Шавкат Мірзійоєв

Глава Узбекистану Шавкат Мірзійоєв відреагував на протести у Каракалпакстані, що має статус автономії в складі очолюваної ним держави

Мірзійоєв прибув до столиці автономії, міста Нукус, й виступив із заявою. Про це ввечері 2 липня 2022 року передала у Телеграмі його пресслужба.

"Наразі глава держави проводить зустріч із депутатами Жокарги Кенеса (місцевого парламенту - ред.), представниками старшого покоління та активом Каракалпакстану", - зазначається у повідомленні.

З урахуванням того, що процес обговорення змін та доповнень до конституції Узбекистану ще триває, а також на основі вивчення висловлюваних жителями Каракалпакстану думок, "президент наголосив на необхідності збереження без змін чинних редакцій статей 70, 71, 72, 74, 75 конституції Республіки Узбекистан", наголошує пресслужба Шавката Мірзійоєва.

Зазанчимо, що згадані статті конституції Узбекистану присвячені саме автономії каракалпаків. Зокрема, стаття 74 документу гарантує Республіці Каракалпакстан "право виходу зі складу Республіки Узбекистан на підставі всезагального референдуму народу Каракалпакстану".

Разом з тим, своїм указом Мірзійоєва впровадив "надзвичайний стан на період з 00 години 01 хвилини 3 липня 2022 року до 00 години 00 хвилин 2 серпня 2022 року", тобто на найближчий місяць.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Узбекистан
Читайте також:
Олівія Кортас
30 червня, 2022 четвер
Це вже недемократично. На німецькому телебаченні обговорюють конфлікт Зеленського з опозиційними ЗМІ
Китай
1 липня, 2022 п'ятниця
Позиція Китаю щодо України змінюється через події на фронті, - китаєзнавець Коваль
Володимир Путін
30 червня, 2022 четвер
Путіна єдиного з учасників Каспійського саміту не зустріли біля трапу літака
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.48
    Купівля 34.48
    Продаж 35.2
  • EUR
    Купівля 35.76
    Продаж 36.88
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
2 липня
22:44
"Динамо"
"Динамо" перемогло "Сьйон" у благодійному матчі
22:25
Ексклюзив
ЗАЕС і МАГАТЕ
Безпеку на ЗАЕС можуть надати тільки "блакитні каски" ООН, - експертка з атомної енергетики Кошарна
22:19
Russia Today
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 2 липня
22:00
На фото Гання Маляр та Яна Чернохова
Обговорили подальшу допомогу Україні: Маляр зустрілась з міністеркою оборони Чехії
21:13
Ексклюзив
білорусь солдати лукашенко
Білоруські офіцери бояться вступати у війну проти України, - журналіст Вячорка
21:11
Оновлено
Росіяни обстріляли Павлоград: жертв і руйнувань немає
21:03
Путін та Лукашенко. Сочі, 2022 рік
"Ви повністю під ударом". Лукашенко каже, що навів ракети на столиці сусідніх держав
20:55
Міна на одеському пляжі
На Одещині двоє людей підірвалося під час купання в морі
20:53
Ексклюзив
Віталій Портников
Росія обстрілюватиме українські міста навіть після закінчення війни. Це може тривати десятиріччя, - Портников
20:39
міномет
Накопичення зброї для контратаки або мир замість територій. Офіційні особи США оцінили розвиток війни в Україні
19:56
Дощова погода
На Заході та Вінниччині синоптики прогнозують грози та шквали
19:32
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Поразка України розглядатиметься як поразка США, що прирівнюватиметься до втечі з Афганістану, - політолог Піонтковський
19:31
У Сєверодонецьку кадирівці зруйнували мечеть та хотіли звинуватити ЗСУ
У Сєверодонецьку кадирівці зруйнували мечеть та хотіли звинуватити ЗСУ, - голова громади
19:30
Олександр Лукашенко виступає у Палаці незалежності. Мінськ, 2 липня 2022 року
Три дні тому Україна випустила по Білорусі ракети, - Лукашенко
19:23
На фото Збройні сили Україні
ЗСУ звільнили населений пункт на Південнобузькому напрямку та відбили штурм на Слов'янському, - Генштаб
19:10
ЗСУ знищили на Миколаївщині російський ЗРК "ТорМ1", бойові машини піхоти та десяток окупантів
19:02
Оновлено
обстріл Миколаїв
Нічні обстріли у Миколаєві: більшість ракет впали у передмісті
18:46
Фейк, Росія
Ключова ціль Росії насправді не Донбас, - радник міністра МВС
18:33
Прапор Каракалпакстану
У Каракалпакстані обурилися змінами до конституції Узбекистану. Є затримані після вуличних акцій
18:32
Маріуполь геноцид
Тільки 5% мешканців Маріуполя мають водопостачання
18:29
Пушилін призначив собі нових "міністрів". Вони з Сахаліну, Удмуртії та Нижнього Новгороду
Пушилін призначив собі нових "міністрів". Вони з Сахаліну, Удмуртії та Нижнього Новгорода
18:08
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
Окупантів на Херсонщині залишилось небагато. ЗСУ поступово переходять до контрнаступу, - радник голови ОВА Хлань
17:58
мігранти
У Сербії внаслідок збройної сутички між мігрантами є загиблий і поранені
17:49
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Путін пожене білорусів на українців: Кремль буде використовувати тактику розширення фронту, - дипломат Безсмертний
17:39
Олена Зеленська
Олена Зеленська візьме участь у Конференції з відновлення України в Лугано
17:35
комендантська година
На Донеччині послаблюють комендантську годину
17:22
Нафтогаз
Близько 8,5 млрд грн спрямують на імпорт газу для опалення, - голова Нафтогазу
17:22
На фото голова ради регіону Іль-де-Франс Валері Пекресс
Президентка регіону Іль-де-Франс розповіла про ідеї для відновлення Бородянки
17:20
Нацгвардія
Лисичанськ не оточено. Нацгвардія заперечує слова Кадирова
17:17
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Ключовою загрозою для Європи є Росія, а ключовою загрозою для світу є Китай, - дипломат Безсмертний
17:14
генерал Залужний
Залужний оприлюднив відео "зачистки" острова Зміїний від об'єктів і техніки окупантів
16:46
Мер Чернігова Владислав Атрошенко
Мера Чернігова Атрошенка знову не випустили за кордон домовлятися по допомогу. Цього разу до Швейцарії
16:46
"Прощаємося із совком": В Україні стартував наступний етап медреформи
16:18
У білоруському Гомелі чоловікам до 50 років не даватимуть лікарняних без згоди військкомату, - профспілка
16:11
На Сумщині арештували зареєстровані в РФ вагони вартістю понад 30 млн грн
На Сумщині арештували зареєстровані у РФ вагони вартістю понад 30 млн грн
16:01
санкції проти Росії
Кулеба обговорив з Боррелем підготовку сьомого пакета санкцій проти РФ
15:58
Ексклюзив
зерно хліб пшениця елеватор
Україна повинна розробляти план для сухопутного транспортування зерна, - нардепка Федина
15:56
На фото Михайло Подоляк
"До будь-яких сценаріїв готові": Подоляк про можливий напад Білорусі
15:54
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Лукашенко петляв, пропетляє і зараз: Білорусь - не ресурс для російської армії - політолог Піонтковський
15:38
ВДК "Саратов"
У Бердянську рашисти підняли затоплений українськими військовими корабель "Саратов"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV