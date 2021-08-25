Президентка Естонії вважає, що Україна вступить до НАТО лише після відновлення територіальної цілісності

Про це вона сказала у інтерв'ю ЄП.



"Естонія підтримує ПДЧ та зближення України з НАТО, але неясно, коли це стане можливим", - зазначила Кальюлайд.



На запитання про те, чи є відновлення контролю над територією передумовою вступу України до НАТО, вона відповіла: "Абсолютно! Потрібно вирішення (конфлікту).Сподіваюся, через переговори".

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що Україні необхідно "ще 20 років роботи" для готовності до членства в Євросоюзі