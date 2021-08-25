Президентка Естонії вважає, що Україна вступить до НАТО лише після відновлення територіальної цілісності
Президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що Україна не зможе вступити до НАТО до повернення окупованих територій
Про це вона сказала у інтерв'ю ЄП.
"Естонія підтримує ПДЧ та зближення України з НАТО, але неясно, коли це стане можливим", - зазначила Кальюлайд.
На запитання про те, чи є відновлення контролю над територією передумовою вступу України до НАТО, вона відповіла: "Абсолютно! Потрібно вирішення (конфлікту).Сподіваюся, через переговори".
- Президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що Україні необхідно "ще 20 років роботи" для готовності до членства в Євросоюзі
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