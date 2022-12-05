Президентка Молдови закликала світ посилити тиск на Росію
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що міжнародне співтовариство має посилити тиск на Росію, щоб вона припинила війну
Про це Мая Санду написала у твіттері після нової масованої атаки росіян по Україні 5 грудня.
"Ми рішуче засуджуємо неодноразові напади Росії на громадян України, цивільні об’єкти та критичну інфраструктуру. Міжнародне співтовариство має посилити тиск на Росію, щоб вона припинила війну. Тільки так ми можемо покласти край стражданням і втраті життів", – написала вона.
- У понеділок, 5 грудня, під час масованого удару РФ по Україні ракета впала на територію Молдови. Прикордонники виявили ракету поблизу міста Бричани, в саду. На щастя, обійшлося без людських жертв,
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