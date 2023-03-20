Президентські вибори у Чорногорії: до другого туру пройшли проєвропейські кандидати
19 березня у Чорногорії відбувся перший тур президентських виборів. У другий тур вийшли чинний президент Міло Джуканович й кандидат від руху "Європа зараз" Яков Мілатович
Про це повідомляє Радіо Свобода й чорногорський національний мовник RTCG.
У першому турі президентських виборів у Чорногорії жоден з-поміж семи кандидатів не набрав більшої частини голосів. Тож буде другий тур. До нього увійшли чинний президент Міло Джуканович (з 35,3% голосів) й кандидат від руху "Європа зараз" Яков Мілатович (29,2% голосів).
Проте кандидат просербсько-проросійського блоку Андрія Мандіч набрав лише 19,3% голосів.
Загалом на президентських виборах у Чорногорії проголосувало близько 344,7 тис. виборців, або 63,6%.
Другий тур має пройти 2 квітня.
- У неділю, 19 березня, у Чорногорії пройшов перший тур президентських виборів. На ще один п'ятирічний термін претендував нинішній голова держави Міло Джуканович - він обіймає високі політичні пости в країні протягом 33 років. Його головними опонентами були Андрій Мандіч, голова Демократичної партії, яка виступає за тісніші зв’язки з Сербією та Росією і Яков Мілатович, прозахідний економіст і заступник голови руху "Європа зараз".
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