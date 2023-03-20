Про це повідомляє Радіо Свобода й чорногорський національний мовник RTCG.

У першому турі президентських виборів у Чорногорії жоден з-поміж семи кандидатів не набрав більшої частини голосів. Тож буде другий тур. До нього увійшли чинний президент Міло Джуканович (з 35,3% голосів) й кандидат від руху "Європа зараз" Яков Мілатович (29,2% голосів).

Проте кандидат просербсько-проросійського блоку Андрія Мандіч набрав лише 19,3% голосів.

Загалом на президентських виборах у Чорногорії проголосувало близько 344,7 тис. виборців, або 63,6%.

Другий тур має пройти 2 квітня.